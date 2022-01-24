Загроза вторгнення РФ: НАТО перекидає кораблі та винищувачі на Схід

НАТО направляє сили на Схід / nato.int

НАТО приводить свої збройні сили в стан бойової готовності і відправляє додаткові кораблі і винищувачі в Східну Європу у зв'язку з нарощуванням російських військових сил поблизу України.

У комюніке на сайті НАТО зазначається, що за останні дні низка членів НАТО оголосила про поточне або майбутнє перекидання додаткових сил.

"Союзники по НАТО переводять сили в стан бойової готовності і направляють додаткові кораблі і винищувачі в місця розгортання НАТО в Східній Європі, посилюючи засоби стримування і оборони Альянсу у зв'язку з тим, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні і навколо неї", - йдеться в заяві.

Пояснюється, що у НАТО до 2014 року не було військ у східній частині Альянсу - аж до захоплення Криму Росією.

НАТО відправляє сили на Схід:

Данія направляє в Балтійське море фрегат і збирається перекинути в Литву чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні;

Іспанія відправляє Кораблі на допомогу військово-морським силам Альянсу і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії;

Франція висловила готовність передислокувати в Румунію війська під командуванням НАТО;

США розглядають можливість збільшення своєї військової присутності в східній частині Північноатлантичного альянсу, уточнюється в комюніке;

Нідерланди з квітня направлять до Болгарії два винищувачі F - 35 для підтримки місії Альянсу з патрулювання повітряного простору. Нідерланди також збираються відправити один корабель і наземні підрозділи в резерв для сил швидкого реагування НАТО.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що за даними американської розвідки Росія може піти на провокацію на Донбасі за кілька тижнів до військового вторгнення в Україну. Можливий план Москви передбачає атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб використовувати ситуацію як привід для атаки на українську державу.

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Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані, згідно з якими біля кордонів Української держави зосереджено вже понад 127 тисяч російських військ. Як вважають у відомстві, Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.

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