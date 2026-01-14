РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

Українців закликають бути уважними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

РФ може атакувати Київ вже найближчими днями / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

РФ готує новий ракетний удар по Києву та області

Атака планується без залучення стратегічних бомбардувальників

Удар може відбутися впродовж найближчих трьох діб

Країна-агресор Росія готує новий масований ракетний удар по Києву та області без залучення стратегічних бомбардувальників. Атака може відбутися протягом найближчих трьох діб.

"Є певна інформація про те, що противник готує повторний масований ракетний удар по столиці та Київській області, без залучення стратегічних бомбардувальників", - пише моніторинговий канал Є Радар.

Згідно з повідомленням, удар очікується впродовж наступних трьох діб, тобто якраз під час сильних морозів у столичному регіоні.

"Мета ворожої атаки - повністю знищити об'єкти енергетики та об'єкти теплопостачання для населення", - підкреслили монітори.

"Будьте уважні і реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - додали на каналі.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 13 січня моніторингові канали вже попереджали, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запланували передислокацію дев'яти стратегічних бомбардувальників.

"Ймовірно, основний напрямок удару - цілі на Заході України", - йшлося в повідомленні.

Наслідки атаки на Україну 13 січня

За даними Повітряних сил, з вечора 12 січня і вночі російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет і 48 ударних БПЛА на 24 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основною метою ворожого удару була енергетика - генерація і підстанції.

В ніч на 13 січня під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій і термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.

Через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень - ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області.

Як заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник, в Міненерго поки не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання в Києві. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитися до 15 січня.

Атаки РФ стануть більш масовими: думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що вже в першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць по Україні.

Таким чином, атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масовими. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масовості ударів для Росії не є проблемою.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

