'Це було сильно': Ірину Білик пограбували в Мілані

Незважаючи на інцидент, Білик підкреслила, що те, що сталося, не вплинуло на її творчі плани.

Ірину Білик пограбували в Мілані / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Інцидент стався прямо під час концертних виступів

Співачка опублікувала знімок розбитого скла автомобіля

55-річна співачка Ірина Білик стала жертвою пограбування під час гастрольного туру Європою.

Про інцидент народна артистка України повідомила у своєму Instagram.

Співачка опублікувала знімок розбитого скла автомобіля і розповіла, що неприємність сталася в Мілані.

За словами артистки, подія сталася прямо під час концертних виступів. Подробиць про те, що саме було викрадено, вона розкривати не стала.

"Було все: сцени, емоції, овації... І навіть пограбування в Мілані", - зазначила виконавиця в підписі до фото.

Незважаючи на інцидент, Білик підкреслила, що те, що сталося, не вплинуло на її творчі плани. Співачка продовжує тур разом зі своєю командою і подякувала шанувальникам за теплий прийом.

"Жодні перешкоди не перекреслять ту любов, яку я відчула в кожному місті. Європо, дякую за ці зустрічі. Це було сильно", - поділилася артистка.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

