'Жорсткі графіки': стало відомо, коли Київ повернеться до погодинних відключень

Найскладніша ситуація в столичному регіоні, в місті Києві, повідомив Микола Колесник.

Важливо:

Графіки тимчасово скасовані, вводяться аварійні обмеження

Найскладніша ситуація в столичному регіоні та в Києві

Ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки та негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві та ряді інших областей.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram прес-служби Міністерства енергетики України.

"Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча і жорстких графіків – відбудеться відразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину", – уточнюється в повідомленні.

Підкреслюється, що незважаючи на морози і обстріли, енергетики працюють в режимі 24/7, щоб якомога швидше полагодити пошкоджене обладнання і стабілізувати систему.

У Києві найскладніша ситуація в енергетиці

Як заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник, в Міненерго поки не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання в Києві.

"Найскладніша ситуація в столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень поки не діють, діють аварійні графіки", - сказав він.

Представник Міненерго уточнив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Вони будуть проходити фактично цілодобово, незважаючи на всі складні погодні умови, для того щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію і перейти до планового графіка. Ситуація досить складна, і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів дати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки", - додав Колесник.

Відключення в Києві: що кажуть у ДТЕК

В результаті обстрілів, морозів і підвищеного навантаження на енергосистему в столиці фіксується безліч точкових збоїв. Через це деякі мешканці Києва можуть залишатися без світла тривалий час, повідомили в ДТЕК.

Раніше мешканців Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

