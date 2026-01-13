РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

Моніторингові канали фіксують підготовку Росії до нового ракетного удару по Україні.

Бомбардувальники Ту-95МС готуються до ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Окупанти готують новий масований удар по Україні

Ймовірною метою атаки стане Захід країни

Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запланували передислокацію стратегічних бомбардувальників.

"Починається підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України із залученням стратегічних бомбардувальників", - пише моніторинговий канал Є Радар.

Упродовж дня заплановано передислокацію:

6 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленя"/"Енгельс";

3 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Біла".

"Ймовірно, основний напрямок удару - цілі на Заході України", - йдеться в повідомленні.

Українців закликали бути готовими до нових ворожих атак.

Зеленський попередив про нову ракетну атаку

Увечері 12 січня президент Володимир Зеленський попередив, що країна-агресор Росія може найближчим часом завдати нового масштабного ракетно-дронового удару по території України.

За його словами, російські війська планують використовувати дрони для виснаження систем протиповітряної оборони та провести ракетні атаки.

"Росіяни хочуть скористатися холодною погодою. У найближчі дні цей удар може відбутися", — зазначив Зеленський.

Влада закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватися рекомендацій з безпеки під час можливих обстрілів.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки не припиняться до весни: прогноз

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

Атака РФ на Україну 13 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 13 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" потрапив у дитячий санаторій і термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.

Минулої ночі армія РФ атакувала Одесу. Відомо про 5 постраждалих. Голова Одеської ГВА Лисак повідомив, що ворог атакував житлові будинки, лікарню, дитячий садок і школу в центральній частині міста. Зараз на місцях розгорнули оперативні штаби, активно працюють комунальні служби.

Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні.

Через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

