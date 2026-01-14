Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини – відомі терміни

Експерт наголосив, що утримання Донеччини залишається одним із ключових завдань ЗСУ.

Росіяни мають дедлайн для окупації Донецької області / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Путін встановив дедлайн до 1 квітня для окупації Донецької області

Армія РФ не здатна виконати поставлене завдання

Росії знадобиться щонайменше 3–4 роки, щоб повністю захопити Донеччину

Російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Він дав армії РФ час до 1 квітня. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 Каналу.

Він наголосив, що за відсутності обвалу української оборони Росія не здатна виконати поставлене завдання у визначені терміни.

За його словами, Сили оборони України займають вигідні висоти, а агломерація Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка фактично перетворена на потужний укріплений район із великими промисловими зонами.

"Це серйозний укріпрайон, який швидко захопити фактично неможливо", - каже Світан.

На його думку, навіть за нинішніх темпів наступу Росії знадобиться щонайменше 3–4 роки, щоб повністю захопити Донеччину.

Він також наголосив на стратегічній важливості утримання цього напрямку.

"Якщо ворог вийде на північ Донеччини, далі відкривається шлях на Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області, які переважно рівнинні. Там буде значно важче стримувати наступ", - підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан підсумував, що саме тому утримання Донеччини залишається одним із ключових завдань української оборони, а заяви Кремля про швидке захоплення регіону мають радше політично-пропагандистський характер.

Просування РФ в Донецькій області

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що російським військам у 2026 році не під силу закрити питання з Донецькою областю, захопивши її всю військовим шляхом.

На його думку, у військ РФ будуть величезні проблеми з подальшим просуванням в Донецькій області.

"Покровськ російські війська намагаються взяти вже більше року. Тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року", - пояснив Ступак.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною: усе місто перебуває у "сірій зоні", де тривають активні бойові дії.

Головком ЗСУ Олександр Сирський сказав, що РФ у 2025 році намагалася захопити південь України та повністю відрізати країну від Чорного моря, але Сили оборони зірвали плани ворога.

Речник ДПСУ Андрій Демченко говорив, що російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області, але розширити зону бойових дій їм не вдалося.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

