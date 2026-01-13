Київ і область без світла: що відбувається і коли повернуть електрику

Аварійні відключення електроенергії запроваджено через наслідки ворожих атак та негоди, а також сильного морозу.

У Києві діють аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

РФ вкотре атакувала ТЕС ДТЕК

У Києві та області запроваджено аварійні відключення світла

Планові графіки відключень тимчасово не діють

Вранці у вівторок, 13 січня, через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовано аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області. Про це повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки відключень у Києві та області поки не діють.

"Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали економити електроенергію.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення запровадили по всій столиці та в Бучанському районі Київщини. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Черги відключення електрики / Інфографіка: Главред

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК

Окупанти вкотре завдали удару по ТЕС. В результаті атаки істотно постраждало обладнання теплоелектростанції.

"Це вже восьма масова атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

В результаті 59 енергетиків станцій були поранені, 4 загинули.

Коли ситуація зі світлом у Києві покращиться

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитися до 15 січня.

За її словами, тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в столиці.

"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та істотне зниження температури", - зазначила вона.

Атака РФ на Україну 13 січня 2026

Як писав Главред, в ніч на 13 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій та термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.

Минулої ночі армія РФ атакувала Одесу. Відомо про 5 постраждалих. Голова Одеської ГВА Лисак повідомив, що ворог атакував житлові будинки, лікарню, дитячий садок і школу в центральній частині міста. Зараз на місцях розгорнули оперативні штаби, активно працюють комунальні служби.

Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні.

РФ готує новий масований обстріл України: прогноз

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

