Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Київ і область без світла: що відбувається і коли повернуть електрику

Анна Ярославська
13 січня 2026, 08:49оновлено 13 січня, 09:24
412
Аварійні відключення електроенергії запроваджено через наслідки ворожих атак та негоди, а також сильного морозу.
Атака на енергетику, дрон
У Києві діють аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • РФ вкотре атакувала ТЕС ДТЕК
  • У Києві та області запроваджено аварійні відключення світла
  • Планові графіки відключень тимчасово не діють

Вранці у вівторок, 13 січня, через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовано аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області. Про це повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки відключень у Києві та області поки не діють.

відео дня

"Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали економити електроенергію.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення запровадили по всій столиці та в Бучанському районі Київщини. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Київ і область без світла: що відбувається і коли повернуть електрику
Черги відключення електрики / Інфографіка: Главред

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК

Окупанти вкотре завдали удару по ТЕС. В результаті атаки істотно постраждало обладнання теплоелектростанції.

"Це вже восьма масова атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

В результаті 59 енергетиків станцій були поранені, 4 загинули.

Коли ситуація зі світлом у Києві покращиться

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитися до 15 січня.

За її словами, тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в столиці.

"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та істотне зниження температури", - зазначила вона.

Атака РФ на Україну 13 січня 2026

Як писав Главред, в ніч на 13 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій та термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.

Минулої ночі армія РФ атакувала Одесу. Відомо про 5 постраждалих. Голова Одеської ГВА Лисак повідомив, що ворог атакував житлові будинки, лікарню, дитячий садок і школу в центральній частині міста. Зараз на місцях розгорнули оперативні штаби, активно працюють комунальні служби.

Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні.

РФ готує новий масований обстріл України: прогноз

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ обрушила на Україну сотні дронів і ракети: під ударом енергетика, сотні тисяч сімей без світла

РФ обрушила на Україну сотні дронів і ракети: під ударом енергетика, сотні тисяч сімей без світла

10:43Україна
Сотні дронів РФ вже не полетять на Україну: СБУ повідомила про блискучу операцію

Сотні дронів РФ вже не полетять на Україну: СБУ повідомила про блискучу операцію

10:22Світ
РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

09:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах

Останні новини

10:43

РФ обрушила на Україну сотні дронів і ракети: під ударом енергетика, сотні тисяч сімей без світла

10:35

Дружина Ніколаєва розплилася за свята: як вона виглядає

10:35

Кадиров на смертному одрі: в The Times спрогнозували, що буде далі

10:35

Як зрозуміти, що батареї замерзають: експерти назвали чотири ознаки

10:27

"Розумію, що він військовий": відома актриса вразила зустріччю з російським окупантом

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
10:22

Сотні дронів РФ вже не полетять на Україну: СБУ повідомила про блискучу операцію

09:56

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

09:44

Чому 14 січня не можна стригтися: яке церковне свято

Реклама
09:28

Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФФото

09:17

Чому дуже скоро Кавказ може спалахнутиПогляд

09:09

Українська ведуча похвалилася покупкою від чоловіка за 2,6 млн

09:00

П'ять знаків зодіаку, створених для Овна: з ким у нього ідеальна сумісність

08:49

Київ і область без світла: що відбувається і коли повернуть електрику

08:40

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

08:37

Путіністка Доліна може втратити іншу нерухомість

08:35

Умови миру для України будуть все гірше: Небензя в ООН пригрозив Зеленському

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

Забезпечує окупантів дронами: у Таганрозі горить важливий для армії РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

Реклама
07:48

РФ атакує Україну, ракети рухаються на Київ, працює ППО: що відомо

06:52

Вибухи в Харкові: "Шахед" влучив у дитячий санаторій та Нову пошту, є жертвиФотоВідео

06:23

Кого чекає фінансовий поворот і доленосні зустрічі: гороскоп до кінця зими 2026Відео

06:10

Смерть Кадирова призведе до відкриття вікна можливостей по створенню заворушень в Чечні?Погляд

05:55

Доліну після втечі з РФ силою позбавлять квартири в Москві — деталі

05:23

Гороскоп на завтра 14 січня: Левам - хвилювання, Скорпіонам - визнання

04:41

Звідки пішло слово "Москва": історик дав несподівану відповідь

04:05

Десять секунд з глибин Всесвіту: загадковий сигнал приголомшив вчених

03:30

Час для фінансів та сміливих рішень: астролог розкрив головні сюрпризи 2026 рокуВідео

03:03

В Україні знайшли гігантську людину-велетня: його печера мала прихований секретВідео

01:48

Перебої зі світлом та гучні вибухи: Україна під масовою атакою балістики та дронів

01:30

Меріл Стріп і Мартін Шорт готуються до весілля - ЗМІ

01:29

Рекорд більше Шевченку не належить — хто обійшов легенду українського футболу

00:59

Вагітна Бех-Романчук поскаржилася на свої "габарити": "Виглядає саме так"

00:42

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

12 січня, понеділок
23:58

Євробачення-2026: стала відома дата виступу України

23:46

Поширена помилка садівників: яке укриття троянд може знищити кущі до весниВідео

23:16

Олена Мозгова поділилася рідкісним фото батька її старшої доньки

23:13

Лише одиниці можуть вирішити завдання: всього один сірник робить рівняння правильним

22:55

Зеленський призначив нових очільників для двох областей - що про них відомо

Реклама
22:27

У яких будинках Києва опалення не буде до кінця зими: тривожний прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу прийняв рішення щодо дочки від Ані Лорак

21:34

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січняФото

21:32

Лауреати премії "Золотий глобус 2026": хто став тріумфатором

21:18

Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

20:59

"Є інформація від розвідки": Зеленський попередив про новий масовий удар

20:51

Куп'янськ зачищають від росіян, над міськрадою піднято прапор УкраїниВідео

20:33

Відключення світла в Запорізькій області 13 січня - коли не буде електроенергії

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти