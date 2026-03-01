Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

За даними Politico, саме масове використання безпілотників дозволило Україні змінити ситуацію на лінії фронту.

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів / колаж: Главред, фото: x.com/CENTCOM

Коротко:

По цілях в Ірані були нанесені удари високоточною зброєю з повітря, суші та моря

Американці застосували односторонні ударні безпілотники

Під час операції "Епічна лють", проведеної 28 лютого проти іранських об'єктів, американські військові вперше застосували тактику використання недорогих дронів-камікадзе - метод, який активно використовувала Україна в 2022 році при відбитті вторгнення РФ. Про це повідомило видання Politico.

Як заявило Центральне командування збройних сил США в соцмережі X, по цілях були нанесені удари високоточною зброєю з повітря, суші та моря.

Крім того, оперативна група "Скорпіон-страйк" вперше застосувала в реальних бойових умовах так звані односторонні ударні безпілотники - дешеві дрони, призначені для ураження цілі без повернення.

За даними Politico, саме масове використання безпілотників дозволило Україні змінити ситуацію на лінії фронту, незважаючи на перевагу противника в чисельності та вогневій потужності. Надалі аналогічний підхід почала використовувати і Росія, що істотно вплинуло на розвиток сучасної військової тактики та роль БПЛА у збройних конфліктах.

Як вплине війна в Ірані на ситуацію в Україні - думка експерта

Тривала військова операція Ізраїлю і США проти Ірану здатна істотно переформатувати інформаційний і політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план. Про це заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, темпи розвитку подій на Близькому Сході визначатимуть, як довго увага світових ЗМІ буде зосереджена на регіоні.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль і ряд військових об'єктів Америки на Близькому Сході. Так, в Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі впали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об'єктів отримали пошкодження.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військ на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

