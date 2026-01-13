Рус
Вибухи в Харкові: "Шахед" влучив у дитячий санаторій та Нову пошту, є жертви

Анна Ярославська
13 січня 2026, 06:52оновлено 13 січня, 07:37
Кількість жертв зросла до чотирьох осіб. Ще шестеро - отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вибухи в Харкові:
У Харкові дрон влучив у дитячий санаторій та поштовий термінал / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН ​

Коротко:

  • У Харкові дрон влучив у дитячий санаторій
  • Кількість загиблих в результаті удару по передмістю Харкова досягла 4 осіб
  • Шість осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості

В ніч на 13 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у передмісті прогриміли вибухи. Зафіксовано влучання "Шахеда" в дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов повідомив, що, за попередньою інформацією, в результаті ворожої атаки за межами Харкова 42-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.

"42-річний і 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих продовжує зростати.

Станом на 01:51 відомо про двох загиблихвід ворожих ударів по передмістю Харкова.

О 06:41 Синегубов повідомив, що кількість загиблих в результаті ворожого удару по передмістю Харкова досягла 4 осіб. Також 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вибухи в Харкові:
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Оновлено. Вранці у ДСНС повідомили, що вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв.

За попередніми даними в результаті атаки загинуло 4 особи, ще 6 постраждало.

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох витягли з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці події під загрозою постійних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС.

  Наслідки атаки на Харків 13 січня 2026
    Фото: ДСНС
В обласній прокуратурі уточнили, що окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова.

Дивіться відео - Наслідки атаки на Нову пошту:

Вибухи в Харкові:

Атака дронів 12 січня 2026 року - новини

Як писав Главред, у Києві двічі за минулу ніч оголошували тривогу через дрони РФ. Начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БПЛА.

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала і Одесу. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири - пошкоджені. За попередніми даними, постраждали дві людини. Без світла через обстріли залишилися 33,5 тис. сімей Одеської області.

Вранці 12 січня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. В результаті атаки було серйозно пошкоджено один з ключових енергооб'єктів району. Через це без електрики залишилися кілька населених пунктів, залежних від цієї лінії електропостачання.

РФ готує новий масований обстріл України: прогноз

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

