"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

За словами міністра, за останній рік диктатор Володимир Путін втратив трьох найближчих союзників.

https://glavred.net/ukraine/spravedlivost-neizbezhna-sibiga-predrek-konec-putinskogo-rezhima-10745036.html Посилання скопійоване

Сибіга передбачив кінець путінського режиму / Колаж: Главред, фото: Главред

Що сказав Андрій Сибіга:

Сформована ситуація свідчить про три тенденції

РФ не є надійним партнером навіть для тих країн, які на неї розраховують

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія втрачає свої позиції на світовій арені, а падіння російського президента неминуче. Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

За його словами, за останній рік диктатор Володимир Путін втратив трьох найближчих союзників.

відео дня

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів і не допоміг жодному з них", - написав глава МЗС.

Сібіга підкреслив, що ситуація, що склалася, свідчить про три тенденції. По-перше, на його думку, Росія не є надійним партнером навіть для тих країн, які на неї розраховують. По-друге, поки Москва продовжує війну проти України, її міжнародний вплив стрімко слабшає.

"По-третє, доміно повалених диктаторів має тривати, і падіння Путіна одного разу неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", - резюмував Сібіга.

У свою чергу диктатор Володимир Путін прокоментував ліквідацію аятолли Алі Хаменеї.

Як пишуть росЗМІ, Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв'язку зі смертю Хаменеї.

Путін назвав ліквідацію Хаменеї "цинічним вбивством з порушенням всіх норм людської моралі та міжнародного права".

Він заявив, що в Росії Хаменеї будуть пам'ятати як "видатного державного діяча, який зробив величезний внесок у розвиток відносин між двома країнами".

Він також висловив "співчуття і підтримку" родичам Хаменеї, уряду і народу Ірану.

Про можливу допомогу Ірану, як одному з небагатьох союзників РФ, Путін не згадав.

Як вплине війна в Ірані на ситуацію в Україні - думка експерта

Тривала військова операція Ізраїлю і США проти Ірану здатна істотно переформатувати інформаційний і політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план. Про це заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, темпи розвитку подій на Близькому Сході визначатимуть, як довго увага світових ЗМІ буде зосереджена на регіоні.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль і ряд військових об'єктів Америки на Близькому Сході. Так, в Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі впали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об'єктів отримали пошкодження.

Президент Дональд Трамп прийняв рішення про початок масштабної операції проти Ірану після тривалого тиску з боку ключових союзників США на Близькому Сході - Ізраїлю та Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформовані джерела.

Вас може зацікавити:

Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред