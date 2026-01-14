Рус
Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву

Анна Косик
14 січня 2026, 11:45
348
Припинити російський терор мирного населення Україна може, але для цього потрібна допомога союзників.
пожар, ПВО
Терор Путіна можна зупинити / Колаж: Главред, фото: US Army, ДСНС Донеччини

Що повідомив Зеленський:

  • Росія знову атакувала енергетику України
  • Понад 100 повітряних цілей летіли на Україну цієї ночі
  • Україні потрібно більше ракет для систем ППО

Країна-агресорка Росія цієї ночі продовжила наносити удари по громадах та енергетиці України. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина та Херсонщина. Основною мішенню стали об'єкти енергетики та важлива інфраструктура, яка забезпечує нормальне життя: тепло та світло.

відео дня

"Вранці працювали наші сили ППО в Києві, повітряна тривога була у столиці та в регіоні, на Чернігівщині. Сто тринадцять ударних дронів випустили. Близько 70 з них – це "шахеди", також були ракети – три балістичні", - додав глава держави.

Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Україні необхідно посилити протиповітряну оборону

Зеленський наголосив, що посилення ППО є першим пріоритетом для України. Передусів потрібні ракети до відповідних систем.

"Внески партнерів у програму PURL потрібні, і потрібна підтримка й зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою. Дуже важливо зараз посилити наших воїнів. Якщо ми зможемо на сто відсотків протидіяти цим атакам Росії, для терору Путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить РФ. Маємо позбавити її цього. Це може спрацювати і змусить Росію припинити вбивства й рухатись до миру", - зауважив президент.

Чим Європа може посилити Україну - думка експерта

Главред писав, що Україні можуть допомагати захищати небо союзники. Про це сказав авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Європейські політики та колишні військові вже виступили із пропозицією розгорнути над західною частиною України 120 винищувачів, які б захищали ці території від обстрілів Росії, але лише після можливого встановлення перемир'я.

Передбачається, що над Україною залишатиметься 200-кілометрова зона, до якої іноземні літаки наближатися не будуть. Однак, навіть попри це, така ініціатива може значно посилити Україну.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці 2025 року Велика Британія оголосила про масштабний пакет військової допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони на суму майже 685 млн євро.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України почали використовувати новий американський зенітний ракетний комплекс Tempest, який допомагає протидіяти російським дронам.

Вже на початку 2026 року Велика Британія підтвердила поставку Україні 13 додаткових систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk.

війна в Україні ПВО Володимир Зеленський військова допомога атака дронів
