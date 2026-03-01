"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

Знаменитості опинилися в Дубаї під час конфлікту між США та Іраном.

Світлана Лобода в Дубаї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Лобода, Анна Алхім

Світлана Лобода потрапила під іранський обстріл Дубая

Хто з українських зірок пережив атаку Ірану на ОАЕ

Вчора, 28 лютого, в Дубаї та Абу-Дабі почали гриміти вибухи. Після початку американської спецоперації на Близькому Сході Іран почав атакувати балістичними ракетами країни-союзники США. В епіцентрі подій в регіоні опинилися українські зірки. Главред розповість, як вони відреагували на атаку.

Світлана Лобода

Відома українська співачка Світлана Лобода несподівано опинилася в епіцентрі військового конфлікту. Артистка повідомила в Instagram, що перебуває в Дубаї, який зазнав атаки іранських балістичних ракет.

Співачка розповіла, що зараз не може покинути ОАЕ через закриті кордони і припинення повітряного сполучення з іншими країнами.

"Ми в Дубаї. Всі кордони закриті. Чекаємо...", — написала Лобода.

Світлана Лобода ховається на підземному паркінгу / фото: instagram.com, Світлана Лобода

Вона також показала, де ховається від іранських обстрілів. Співачка опинилася на підземному паркінгу, де людей розмістили на стільцях. Світлана в спортивному костюмі і з мінімумом речей спустилася в укриття, щоб перечекати атаку.

"Дубай, підземний паркінг. Весело", — прокоментувала ситуацію артистка.

Анна Алхім

Скандальна блогерка Анна Алхім прилетіла в ОАЕ якраз перед початком військового конфлікту між США та Іраном. Після початку активної атаки на Дубай Алхім вийшла в Instagram і відреагувала на події з гумором. На відміну від Лободи, блогерка не стала ховатися і, навпаки, робила вигляд, що все йде "за планом".

"Не знаю, якісь вибухи, там два якісь вибухи були. Поки сидимо на пляжі. Хлопці, єдина ракета, яка приїхала в Дубай — це я вчора. Я на місці, не переживайте", — посміялася Анна.

Анна Алхім — ситуація в Дубаї / фото: instagram.com, Анна Алхім

Пізніше Алхім вирішила відповісти на занепокоєння підписників. Вона поскаржилася на нічні сирени і розповіла, що прокинулася від вибухів, але зізналася, що зберігає спокій.

"Так, гуркоче, летить, але у нас таке щодня, тому не скажу, що я якось переживаю", — підсумувала блогерка.

MamaRika

Співачка MamaRika прилетіла в Дубай разом із сином Давидом і близькою подругою, щоб відпочити і розслабитися після постійних російських атак на Київ. Однак артистці не пощастило, і вона з близькими опинилася в епіцентрі іранських обстрілів ОАЕ. MamaRika поспішила заспокоїти підписників і запевнила, що не постраждала.

"Коли привезли дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут... З нами все ок, дякуємо, що хвилюєтеся", — написала співачка в Instagram.

MamaRika про атаку на Дубай / фото: instagram.com, MamaRika

Санта Дімопулос

Українська співачка і танцівниця Санта Дімопулос також опинилася в Дубаї під час початку атаки Ірану. В Instagram вона зізналася, що стала свідком обстрілу, і поділилася інформацією про те, що відбувається в ОАЕ.

"200 дронів, 140 ракет. Було голосно. Дежавю", — зізналася Санта.

Санта Дімопулос — вибухи в Дубаї / фото: instagram.com, Санта Дімопулос

