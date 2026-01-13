РФ обрушила на Україну сотні дронів і ракети: під ударом енергетика, сотні тисяч сімей без світла

Основні удари балістикою припали на Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та Київську області.

Пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру в низці регіонів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Сили ППО знищили та придушили 247 повітряних цілей

Зафіксовано влучання ракет і 48 БПЛА на 24 локаціях

Головна мета атаки — енергетична інфраструктура

З вечора 12 січня і вночі російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, окупанти атакували Україну 18 балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300 з Курської, Брянської, Воронезької областей РФ, ТОТ Криму, а також сімома ракетами "Іскандер-К" з Курської та Бєлгородської областей РФ.

Також ворог застосував 293 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", а також безпілотники інших типів, близько 200 з них - "Шахеди".

Удари "балістикою" противник завдав по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/придушено 247 цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

240 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет і 48 ударних БПЛА на 24 локаціях.

Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

Куди цілилися окупанти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основною метою ворожого удару була енергетика - генерація та підстанції.

"На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донецька область", - написав Зеленський у Telegram.

Президент додав, що в Харківській області окупанти вдарили по поштовому терміналу в Коротичі та вбили чотирьох людей.

Непроста ситуація в Київській області: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби працюють на місцях. Розгорнуті Пункти незламності.

"Кожен такий удар проти життя - це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні щодня, особливо взимку. Світ може відповісти на цей терор Росії новим пакетом допомоги Україні. Ми розраховуємо на прискорення поставок, про що вже є домовленість з Америкою та Європою. Росія повинна розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Окупанти готують нову атаку - монітори

Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запланували передислокацію стратегічних бомбардувальників.

Як повідомив 13 січня моніторинговий канал Є Радар, протягом дня запланована передислокація:

6 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленя"/"Енгельс";

3 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Біла".

"Ймовірно, основний напрямок удару – цілі на Заході України", – йдеться в повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ стануть більш масовими: думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що вже в першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць по Україні.

Таким чином, атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масовими. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масовості ударів для Росії не є проблемою.

Атака РФ на Україну 13 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 13 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій і термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.

Минулої ночі армія РФ атакувала Одесу. Відомо про 5 постраждалих. Голова Одеської ГВА Лисак повідомив, що ворог атакував житлові будинки, лікарню, дитячий садок і школу в центральній частині міста. Зараз на місцях розгорнули оперативні штаби, активно працюють комунальні служби.

Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні.

Через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області.

