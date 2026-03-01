Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

За словами керівника ОП, головним успіхом російських військ взимку стали саме атаки проти інфраструктури України та її знищення.

Буданов назвав головний успіх окупантів за час зимової кампанії у війні / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Головне з новини:

Росія не досягла суттєвих успіхів взимку

Терор по інфраструктурі замінив провали на фронті

Російська пропаганда вигадує "захоплення" українських міст

Незважаючи на рекордне стягування сил до лінії фронту, російські війська так і не змогли досягти помітних успіхів у зимовий період. Про це в інтервʼю ЗМІ розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов, наголосивши, що реальні зміни на карті бойових дій мінімальні, пише УНІАН.

Основні акценти заяв Буданова

Він підкреслив, що територіальні здобутки окупантів є настільки незначними, що їх складно порівнювати навіть із попередніми етапами війни.

Буданов прямо зазначив:

"Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх усіх проти України, які вони проводили".

За його словами, російська армія, не досягнувши успіхів на полі бою, переключилася на інший тип тиску - масовані удари по енергетичній інфраструктурі та активне поширення фейків.

Чому ворог змінив тактику

Буданов пояснив, що взимку російські війська намагалися компенсувати провали на фронті ударами по критичній інфраструктурі, намагаючись посилити тиск на цивільне населення. Проте з потеплінням ефективність такого підходу зменшуватиметься, адже енергетична система стає менш вразливою до сезонних навантажень.

Інформаційні маніпуляції та "перемоги" на папері

Окремо керівник ОП зупинився на російських вигадках щодо "захоплення" українських міст і сіл. Він нагадав, що пропаганда неодноразово заявляла про взяття Куп’янська - "разів п’ять", хоча ці твердження не відповідали дійсності.

Буданов підкреслив, що попри складну ситуацію, українські сили продовжують чинити опір: "Це просто факт. Але є ж теж факти, що ми все ж таки постійно боремося. Це теж факт. Ми не можемо цього не визнавати... Так, немає їхньої перемоги, але війна триває. Ситуація загрозлива, всі це розуміють".

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

