Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

Дар'я Пшеничник
1 березня 2026, 10:16оновлено 1 березня, 11:09
За словами керівника ОП, головним успіхом російських військ взимку стали саме атаки проти інфраструктури України та її знищення.
Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога
Буданов назвав головний успіх окупантів за час зимової кампанії у війні / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Головне з новини:

  • Росія не досягла суттєвих успіхів взимку
  • Терор по інфраструктурі замінив провали на фронті
  • Російська пропаганда вигадує "захоплення" українських міст

відео дня

Незважаючи на рекордне стягування сил до лінії фронту, російські війська так і не змогли досягти помітних успіхів у зимовий період. Про це в інтервʼю ЗМІ розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов, наголосивши, що реальні зміни на карті бойових дій мінімальні, пише УНІАН.

Основні акценти заяв Буданова

Він підкреслив, що територіальні здобутки окупантів є настільки незначними, що їх складно порівнювати навіть із попередніми етапами війни.

Буданов прямо зазначив:

"Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх усіх проти України, які вони проводили".

За його словами, російська армія, не досягнувши успіхів на полі бою, переключилася на інший тип тиску - масовані удари по енергетичній інфраструктурі та активне поширення фейків.

Чому ворог змінив тактику

Буданов пояснив, що взимку російські війська намагалися компенсувати провали на фронті ударами по критичній інфраструктурі, намагаючись посилити тиск на цивільне населення. Проте з потеплінням ефективність такого підходу зменшуватиметься, адже енергетична система стає менш вразливою до сезонних навантажень.

Інформаційні маніпуляції та "перемоги" на папері

Окремо керівник ОП зупинився на російських вигадках щодо "захоплення" українських міст і сіл. Він нагадав, що пропаганда неодноразово заявляла про взяття Куп’янська - "разів п’ять", хоча ці твердження не відповідали дійсності.

Буданов підкреслив, що попри складну ситуацію, українські сили продовжують чинити опір: "Це просто факт. Але є ж теж факти, що ми все ж таки постійно боремося. Це теж факт. Ми не можемо цього не визнавати... Так, немає їхньої перемоги, але війна триває. Ситуація загрозлива, всі це розуміють".

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Вас може зацікавити:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України Кирило Буданов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:53Світ
Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:16Війна
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

Останні новини

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію ХаменеїПогляд

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

Реклама
08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВідео

Реклама
02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 лютого, субота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВідео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

21:38

Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

20:41

Час втрачено: Максим Ялі про шанси на повалення режиму аятол в ІраніПогляд

20:37

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорахВідео

20:19

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:18

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

19:34

Природний засіб є на кожній кухні: як миттєво видалити жир з деко

19:31

Жінка передчувала "катастрофу" перед посадкою в літак: що сталося

19:08

Для чого насправді придумали поля в зошитах: справжнє призначення неабияк здивує

18:59

Більше немає бандитів і "сірої зони": як у голлівудських фільмах показують Україну

18:57

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

18:49

Річ за $1 здивувала своєю справжньою ціною: дівчина знайшла "скарб"

18:39

"Наздогнали тут": MamaRika потрапила під обстріл у Дубаї

18:33

Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

18:25

Українці, варяги чи росіяни: яка була національність у князів Київської РусіВідео

18:10

І не потрібно ламати голову: рецепт ідеального сніданку на кожен деньВідео

Реклама
17:43

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

17:31

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по ІрануВідео

17:10

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло новини компанії

16:57

Ніколи не миють: покоївка розповіла, до чого краще не торкатися в готелі

16:34

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:33

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святиніВідео

16:30

"Останнє віддасть": зрадниця Корольова розповіла про плани щодо невістки

16:27

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:08

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

16:01

Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти