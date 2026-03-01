Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповіла

Христина Трохимчук
1 березня 2026, 13:15
Російську модель зачепили в мережі за байдужість до страждань українців.
Ірина Шейк про війну в Україні
Ірина Шейк про війну в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Шейк

Ви дізнаєтеся:

  • Позиція Ірини Шейк щодо війни в Україні
  • Чому її відповідь розлютила користувачів мережі

Відома модель родом з РФ Ірина Шейк зганьбилася на італійському фестивалі Sanremo, який вона відвідала в якості ведучої заходу. Знаменитості задали питання про війну в Україні, і її цинічна відповідь викликала різку реакцію користувачів мережі. Про це повідомляє La Repubblica.

Коли журналіст звернувся до Ірини, щоб прояснити її позицію з приводу війни в Україні, модель вважала за краще відхреститися від дій своєї країни і заявила, що приїхала на Sanremo, щоб насолоджуватися любов'ю і музикою.

відео дня

"Я не хочу говорити про політику, тому що я тут, щоб святкувати любов, музику і єдність. Я тут, щоб принести багато позитивної енергії", — заявила Шейк.

Ірина Шейк - Сан-Ремо
Ірина Шейк - Sanremo / фото: instagram.com, Ірина Шейк

Модель також назвала терористичну війну РФ проти України "політичним питанням", яке не повинно затьмарювати настрій присутніх.

"Я думаю, що в світі відбувається багато речей, і я щаслива бути з вами і бачити ваші посмішки. Але я не хочу втручатися в політичні питання", — відповіла Ірина.

Позиція Шейк обурила користувачів мережі. Під публікацією з відповіддю російської моделі коментатори звинуватили її в цинізмі та байдужості до страждань українців.

Ірина Шейк - позиція
Ірина Шейк — позиція / фото: instagram.com, Ірина Шейк

"Відповідати на питання про війну — це не "розмова про політику", а демонстрація розуміння різниці між людяністю і нелюдяністю. І вона відповіла, наскільки я розумію..."

"Війна - це не політика. Війна є війна. І кожна розсудлива людина, особливо якщо вона публічна особа, повинна мати власну думку. Ми говоримо не про локальний конфлікт, а про війну, про російське вторгнення, про більш масштабну війну в Європі, війну, в якій присутнє зло Росії, і тепер Україна теж захищає Європу"

"Мовчання Ірини про війну не пов'язане з її страхом за життя: і вона, і Водянова послідовно і незмінно підтримують Путіна. Просто погугліть новини про те, що через п'ять місяців після початку масштабної війни в Україні Ірина опублікувала усміхнене селфі з біографією Путіна в руках. Це її вибір, вона не жертва режиму"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль у своєму переїзді до РФ. Зрадниця України вважає, що її приголомшливий успіх у РФ викликав заздрість у деяких українських колег. Лорак натякнула, що їй надали вибір — залишатися в Україні або продовжувати кар'єру в РФ.

Також українські зірки опинилися в епіцентрі ракетної атаки в ОАЕ. Артисти Світлана Лобода і MamaRika, які перебували в Дубаї на відпочинку під час ударів Ірану, поділилися своїми переживаннями і кадрами пережитого кошмару.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ірина Шейк

Ірина Шейк - народилася 6 січня 1986 року в місті Єманжелінську. Батько був шахтарем, помер у 2000 році, коли їй було 14 років, від хвороби легенів. Матері Ользі, викладачці музики, доводилося працювати в двох місцях, щоб прогодувати себе і двох дочок, у Ірини є старша сестра Тетяна.

Шейк з'являлася на обкладинках найвідоміших журналів. Вела 4-й сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-російськи". У 2024 році стала обличчям російського бренду Gloria Jeans. За даними Вікіпедії, в 2022 році вона виступила проти російського вторгнення в Україну, заявила про намір зробити пожертви ЮНІСЕФ і Червоному Хресту для підтримки їх гуманітарних зусиль в Україні і закликала своїх послідовників теж зробити пожертви.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ірина Шейк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:40Світ
"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

12:55Україна
Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:53Світ
Реклама

Популярне

Більше
Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

Останні новини

14:52

Собака зникла 12 років тому: несподіваний дзвінок розчулив власницю (фото)

14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВідео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВідео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

13:56

Люди, народжені в конкретні місяці, мають неймовірну інтуїцію - хто вони

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
13:49

Можуть в рази покращити врожай картоплі: які рослини варто посадити поряд

13:40

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:15

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповілаВідео

12:55

"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

Реклама
12:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

12:29

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

12:29

Секретний режим пралки: що натиснути, щоб вона сама очистилась від плісняви

12:11

Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу: проблема, яку більшість ігнорує

11:57

"Це було сильно": Ірину Білик пограбували в Мілані

11:50

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

11:29

Не Русь: як насправді називали Україну інші народи 1000 років тому

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

Реклама
10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію ХаменеїПогляд

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портников

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВідео

02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 лютого, субота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВідео

Реклама
22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

21:38

Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

20:41

Час втрачено: Максим Ялі про шанси на повалення режиму аятол в ІраніПогляд

20:37

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорахВідео

20:19

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:18

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

19:34

Природний засіб є на кожній кухні: як миттєво видалити жир з деко

19:31

Жінка передчувала "катастрофу" перед посадкою в літак: що сталося

19:08

Для чого насправді придумали поля в зошитах: справжнє призначення неабияк здивує

18:59

Більше немає бандитів і "сірої зони": як у голлівудських фільмах показують Україну

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти