Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповіла

Ви дізнаєтеся:
- Позиція Ірини Шейк щодо війни в Україні
- Чому її відповідь розлютила користувачів мережі
Відома модель родом з РФ Ірина Шейк зганьбилася на італійському фестивалі Sanremo, який вона відвідала в якості ведучої заходу. Знаменитості задали питання про війну в Україні, і її цинічна відповідь викликала різку реакцію користувачів мережі. Про це повідомляє La Repubblica.
Коли журналіст звернувся до Ірини, щоб прояснити її позицію з приводу війни в Україні, модель вважала за краще відхреститися від дій своєї країни і заявила, що приїхала на Sanremo, щоб насолоджуватися любов'ю і музикою.
"Я не хочу говорити про політику, тому що я тут, щоб святкувати любов, музику і єдність. Я тут, щоб принести багато позитивної енергії", — заявила Шейк.
Модель також назвала терористичну війну РФ проти України "політичним питанням", яке не повинно затьмарювати настрій присутніх.
"Я думаю, що в світі відбувається багато речей, і я щаслива бути з вами і бачити ваші посмішки. Але я не хочу втручатися в політичні питання", — відповіла Ірина.
Позиція Шейк обурила користувачів мережі. Під публікацією з відповіддю російської моделі коментатори звинуватили її в цинізмі та байдужості до страждань українців.
"Відповідати на питання про війну — це не "розмова про політику", а демонстрація розуміння різниці між людяністю і нелюдяністю. І вона відповіла, наскільки я розумію..."
"Війна - це не політика. Війна є війна. І кожна розсудлива людина, особливо якщо вона публічна особа, повинна мати власну думку. Ми говоримо не про локальний конфлікт, а про війну, про російське вторгнення, про більш масштабну війну в Європі, війну, в якій присутнє зло Росії, і тепер Україна теж захищає Європу"
"Мовчання Ірини про війну не пов'язане з її страхом за життя: і вона, і Водянова послідовно і незмінно підтримують Путіна. Просто погугліть новини про те, що через п'ять місяців після початку масштабної війни в Україні Ірина опублікувала усміхнене селфі з біографією Путіна в руках. Це її вибір, вона не жертва режиму"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль у своєму переїзді до РФ. Зрадниця України вважає, що її приголомшливий успіх у РФ викликав заздрість у деяких українських колег. Лорак натякнула, що їй надали вибір — залишатися в Україні або продовжувати кар'єру в РФ.
Також українські зірки опинилися в епіцентрі ракетної атаки в ОАЕ. Артисти Світлана Лобода і MamaRika, які перебували в Дубаї на відпочинку під час ударів Ірану, поділилися своїми переживаннями і кадрами пережитого кошмару.
Вас може зацікавити:
- "Могла і врізати": розлючена Варум зірвалася на залежного Агутіна
- "І весілля, і дитина": Денисенко відкрила таємницю особистого життя з Савранським
- "Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль
Про особу: Ірина Шейк
Ірина Шейк - народилася 6 січня 1986 року в місті Єманжелінську. Батько був шахтарем, помер у 2000 році, коли їй було 14 років, від хвороби легенів. Матері Ользі, викладачці музики, доводилося працювати в двох місцях, щоб прогодувати себе і двох дочок, у Ірини є старша сестра Тетяна.
Шейк з'являлася на обкладинках найвідоміших журналів. Вела 4-й сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-російськи". У 2024 році стала обличчям російського бренду Gloria Jeans. За даними Вікіпедії, в 2022 році вона виступила проти російського вторгнення в Україну, заявила про намір зробити пожертви ЮНІСЕФ і Червоному Хресту для підтримки їх гуманітарних зусиль в Україні і закликала своїх послідовників теж зробити пожертви.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред