Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповіла

Російську модель зачепили в мережі за байдужість до страждань українців.

Ірина Шейк про війну в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Шейк

Ви дізнаєтеся:

Позиція Ірини Шейк щодо війни в Україні

Чому її відповідь розлютила користувачів мережі

Відома модель родом з РФ Ірина Шейк зганьбилася на італійському фестивалі Sanremo, який вона відвідала в якості ведучої заходу. Знаменитості задали питання про війну в Україні, і її цинічна відповідь викликала різку реакцію користувачів мережі. Про це повідомляє La Repubblica.

Коли журналіст звернувся до Ірини, щоб прояснити її позицію з приводу війни в Україні, модель вважала за краще відхреститися від дій своєї країни і заявила, що приїхала на Sanremo, щоб насолоджуватися любов'ю і музикою.

"Я не хочу говорити про політику, тому що я тут, щоб святкувати любов, музику і єдність. Я тут, щоб принести багато позитивної енергії", — заявила Шейк.

Ірина Шейк - Sanremo / фото: instagram.com, Ірина Шейк

Модель також назвала терористичну війну РФ проти України "політичним питанням", яке не повинно затьмарювати настрій присутніх.

"Я думаю, що в світі відбувається багато речей, і я щаслива бути з вами і бачити ваші посмішки. Але я не хочу втручатися в політичні питання", — відповіла Ірина.

Позиція Шейк обурила користувачів мережі. Під публікацією з відповіддю російської моделі коментатори звинуватили її в цинізмі та байдужості до страждань українців.

Ірина Шейк — позиція / фото: instagram.com, Ірина Шейк

"Відповідати на питання про війну — це не "розмова про політику", а демонстрація розуміння різниці між людяністю і нелюдяністю. І вона відповіла, наскільки я розумію..."

"Війна - це не політика. Війна є війна. І кожна розсудлива людина, особливо якщо вона публічна особа, повинна мати власну думку. Ми говоримо не про локальний конфлікт, а про війну, про російське вторгнення, про більш масштабну війну в Європі, війну, в якій присутнє зло Росії, і тепер Україна теж захищає Європу"

"Мовчання Ірини про війну не пов'язане з її страхом за життя: і вона, і Водянова послідовно і незмінно підтримують Путіна. Просто погугліть новини про те, що через п'ять місяців після початку масштабної війни в Україні Ірина опублікувала усміхнене селфі з біографією Путіна в руках. Це її вибір, вона не жертва режиму"

Про особу: Ірина Шейк Ірина Шейк - народилася 6 січня 1986 року в місті Єманжелінську. Батько був шахтарем, помер у 2000 році, коли їй було 14 років, від хвороби легенів. Матері Ользі, викладачці музики, доводилося працювати в двох місцях, щоб прогодувати себе і двох дочок, у Ірини є старша сестра Тетяна. Шейк з'являлася на обкладинках найвідоміших журналів. Вела 4-й сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-російськи". У 2024 році стала обличчям російського бренду Gloria Jeans. За даними Вікіпедії, в 2022 році вона виступила проти російського вторгнення в Україну, заявила про намір зробити пожертви ЮНІСЕФ і Червоному Хресту для підтримки їх гуманітарних зусиль в Україні і закликала своїх послідовників теж зробити пожертви.

