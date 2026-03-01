Рус
"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в Дубаї

Христина Трохимчук
1 березня 2026, 14:34
Василіса Фролова переїхала до ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення.
Василина Фролова - вибухи в Дубаї
Василіса Фролова - вибухи в Дубаї

Ви дізнаєтеся:

  • Василіса Фролова розповіла про ситуацію в Дубаї
  • Що сталося в ОАЕ з українською ведучою

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка перебралася в безпечні ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розповіла про ситуацію в Дубаї після початку американської операції проти Ірану і його відповідних обстрілів союзників США. Про свої враження вона розповіла в Instagram і каналу "Київ 24".

Спочатку ведуча не надала великого значення інформації про атаки Ірану і навіть записала відео про те, що ситуація під контролем. Однак вже незабаром Василіса поділилася, що бачила ракету прямо над своєю головою.

відео дня
Василина Фролова в Дубаї
Василіса Фролова в Дубаї

"Масової евакуації немає. Я бачила, як збивали ракету. Я вже тут п'ятий рік, і мій син питав мене: "Коли це все закінчиться?". Ми чули більше 10 вибухів. Ситуація дивна", — зізналася знаменитість.

Василіса розповіла, що країна виявилася абсолютно не готова до атаки Ірану в сфері оповіщення населення про небезпеку повітряних атак. Жителі ОАЕ продовжують вести звичайне життя і не панікують, хоча обстріли тривають.

Де зараз Василина Фролова
Де зараз Василіса Фролова / фото: instagram.com, Василіса Фролова

"Тут немає системи масового оповіщення про безпеку. Вони шукають американські бази і вранці почали стріляти по Абу-Дабі. Вже було три хвилі, ми їх почули і побачили. Країна дійсно була до цього не готова... Паніки немає, але пляжі порожні. Люди ходять і всі говорять про бомби. Країна звикла ніколи не говорити про нічого поганого. Думаю, ці події змінять хід комунікації в країні", — поділилася Фролова.

Василіса Фролова про ситуацію в Дубаї — дивитися відео:

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Шейк оскандалювалася на фестивалі Sanremo через питання про Україну. Модель назвала війну "складною темою", а її цинічне висловлювання в ролі ведучої спровокувало хвилю хейту в мережі.

Також Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль у своєму переїзді до РФ. Співачка, яка зрадила Україну, заявила, що її "виживали" з українського шоу-бізнесу через заздрість до успіху, а роботу на агресора назвала вимушеним кроком і прагненням до розвитку.

Про персону: Василіса Фролова

Василина Фролова (Юлія Фролова) - українська теле- і радіоведуча та модель. Працювала над проектами "Хочу Євро", "Фабрика зірок", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки і Шмотки", "Шоуманія" тощо. Співпрацювала з каналами М1, 1+1, ТЕТ, Інтер, Новий канал.

