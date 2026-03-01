"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в Дубаї

Ви дізнаєтеся:
- Василіса Фролова розповіла про ситуацію в Дубаї
- Що сталося в ОАЕ з українською ведучою
Відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка перебралася в безпечні ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розповіла про ситуацію в Дубаї після початку американської операції проти Ірану і його відповідних обстрілів союзників США. Про свої враження вона розповіла в Instagram і каналу "Київ 24".
Спочатку ведуча не надала великого значення інформації про атаки Ірану і навіть записала відео про те, що ситуація під контролем. Однак вже незабаром Василіса поділилася, що бачила ракету прямо над своєю головою.
"Масової евакуації немає. Я бачила, як збивали ракету. Я вже тут п'ятий рік, і мій син питав мене: "Коли це все закінчиться?". Ми чули більше 10 вибухів. Ситуація дивна", — зізналася знаменитість.
Василіса розповіла, що країна виявилася абсолютно не готова до атаки Ірану в сфері оповіщення населення про небезпеку повітряних атак. Жителі ОАЕ продовжують вести звичайне життя і не панікують, хоча обстріли тривають.
"Тут немає системи масового оповіщення про безпеку. Вони шукають американські бази і вранці почали стріляти по Абу-Дабі. Вже було три хвилі, ми їх почули і побачили. Країна дійсно була до цього не готова... Паніки немає, але пляжі порожні. Люди ходять і всі говорять про бомби. Країна звикла ніколи не говорити про нічого поганого. Думаю, ці події змінять хід комунікації в країні", — поділилася Фролова.
Василіса Фролова про ситуацію в Дубаї — дивитися відео:
Про персону: Василіса Фролова
Василина Фролова (Юлія Фролова) - українська теле- і радіоведуча та модель. Працювала над проектами "Хочу Євро", "Фабрика зірок", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки і Шмотки", "Шоуманія" тощо. Співпрацювала з каналами М1, 1+1, ТЕТ, Інтер, Новий канал.
