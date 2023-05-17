РФ готує нові ракетні удари по Києву: ексспівробітник Бундесверу назвав цілі

Агресор готуватиме нові масовані удари по столиці України, не виключає Ніко Ланге.

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РФ б'є по Києву ракетами Кинджал / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense express

Комбінований удар по Києву російських окупантів із застосуванням гіперзвукових ракет Кинджал прокоментував колишній чиновник Бундесверу Ніко Ланге.

Він попередив про те, що ймовірно країна-агресор готуватиме нові масовані удари по столиці України. Його думку публікує німецьке видання Bild.

Співрозмовник не виключає, що РФ пробує дізнатися про позиції систем протиповітряної оборони, наданих Україні західними союзниками.

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"Росія випробовує в Києві нові системи ППО України. Ракетами "Кинджал", "Калібр", Х101, х555 і безпілотниками "Шахід" і "Орлан" атакуюча армія хоче зробити висновки про позиції українських систем ППО, таких як Patriot, Iris і NASAMS", — говорить він.

Зрештою Ланге прогнозує, що РФ продовжить ракетні атаки по Києву.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з Північного, Південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі і три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum, повідомив Головком ЗСУ Валерій Залужний.

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