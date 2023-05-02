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РФ може готувати новий ракетний удар по Україні: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

Олексій Тесля
2 травня 2023, 15:13
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Щодня близько 20 керованих авіабомб РФ летять у прифронтові зони України.
Россійська ракета, Юрій Гнат
Юрій Ігнат розповів про тактику ударів окупантів РФ / Міноборони РФ, командування ЗСУ

Російські окупанти змінюють тактику ударів, використовуючи керовані авіабомби замість ракет, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, на сьогоднішній день окупанти, не маючи достатньо ресурсів для нанесення ракетних ударів, використовують те, що мають. Серед них він назвав РСЗВ "Торнадо", ракети С-300 і керовані авіабомби.

"Це нові ризики для нас, адже противник нарощуватиме виробництво цих бомб", — наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Також він зазначив, що кожен день близько 20 керованих авіабомб летять в прифронтові зони. Зроблені вони недавно і не завжди якісно, бомби летять близько 70 км і потрапляють в об'єкти цивільної інфраструктури.

Він уточнив, що крилаті ракети ворог буде застосовувати по найбільш пріоритетних цілях.

"Такими пріоритетами зрозуміло, що залишається і західне озброєння, яке нам надають партнери. І не потрібно списувати з рахунків об'єкти нашого паливно-енергетичного сектору, від цього залежить все життя в державі, забезпечення Збройних сил. Ворог буде це робити", - додав Ігнат.

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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