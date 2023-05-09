"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

РФ напередодні вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами, нагадав Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/parad-ubiyc-u-zelenskogo-raznesli-pobedobesie-v-moskve-posle-raketnogo-udara-po-ukraine-10468846.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк прокоментував влаштований Володимиром Путіним парад 9 травня / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України.

Як написав він у Twitter, диктатор Володимир Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства".

Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

відео дня

"Перед тим як зібратися на кремлівський "парад вбивць", Росія випустила вночі по мирних українських містах 25 крилатих ракет (15 з них по Києву), злісно намагаючись "звільнити" цивільних від життя, свободи та власного житла", — написав Подоляк.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти вчинили ракетну атаку на Україну. У Києві прогриміли потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. Крім того, в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

За даними Київської міської Військової адміністрації, російські загарбники в ніч на вівторок, 9 травня, запустили по Києву близько 15 ракет. Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.

У КМВА зазначили, що це вже п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.

Більше новин: