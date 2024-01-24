РФ готує потужну атаку: експерт назвав терміни нового ракетного удару росіян

Російські окупанти можуть прив'язати ракетну атаку до певної дати, вважає Роман Світан.

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Роман Світан назвав терміни нового ракетного удару РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські окупанти можуть завдавати ударів по Україні з малою кількістю ракет хоч щодня, але масований ракетний удар із застосуванням 100 ракет потребує тривалої підготовки. Така потужна атака може відбутися ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Була атака, під час якої ворог використовував до 50 ракет. Це середня атака. Її вони могли готувати близько 5-7 днів. Те, що вони готували цю атаку два тижні, а не одну – це сталося через те, що ми збили літак А-50. Росіянам був потрібен час для переналаштування, уточнити маршрути для іншого такого ж літака", - сказав Світан в коментарі ТСН.

"Малі атаки, коли використовуються кілька ракет, вони можуть здійснювати хоч щодня, а велику масовану атаку, таку, яка була на новорічні свята, з використанням сотні ракет – один раз на місяць-півтора. Тобто ближче до 23-24 лютого вони готуватимуть масовану атаку. А такі атаки, які були 23 січня – можливі раз на тиждень", - вважає військовий експерт. відео дня

Світан додав, що РФ може прив'язати атаку до певної дати.

"Можуть, наприклад, до 23 лютого – дня російської недоармії. Але ми теж будемо готуватися", – сказав він.

Ракетний удар РФ по Україні 23 січня

Вранці у вівторок, 23 січня, в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли в повітря п'ять бортів ТУ-22МС і запустили ракети по Україні.

Ракетний удар країна-агресор наносила і по столиці України. Як розповів речник КМВА Михайло Шаманов, окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім – балістичні.

Крої того, РФ вранці двічі атакувала ракетами Харків і область.

За даними МВС, в результаті ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали.

У Повітряних силах повідомили, що всього за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні. Сили ППО знищили 21 ворожу ракету.

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