Це не енергетика: в ГУР назвали ціль останніх ракетних ударів по Україні

В ГУР попереджають про можливість нових російських ударів про енергетичній інфраструктурі України.

https://glavred.net/ukraine/eto-ne-energetika-v-gur-nazvali-cel-poslednih-raketnyh-udarov-po-ukraine-10533335.html Посилання скопійоване

В ГУР назвали ціль останніх ракетних ударів по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Цієї зими російські ракетні удари спрямовані не проти енергетичної інфраструктури України, а на об'єкти оборонно-промислового комплексу. Проте залишається загроза для енергетичної системи. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

"На сьогодні основні зусилля РФ зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", - сказав він.

Представник Головного управління розвідки наголосив, що Росія не досягає тих цілей, які перед собою ставить. Крім того, зброя, яку використовують окупанти, зокрема "Кинджали", є дуже неточною, і цивільне населення страждає від неї найбільше.

відео дня

Одночасно з цим Скібіцький підкреслив, що те, що росіяни не атакують енергетичні об'єкти, не означає, що вони не вивчають стан нашої енергетики.

Він також заявив, що окупанти продовжують регулярно здійснювати космічне фільмування наших енергетичних об'єктів з метою мати можливість атакувати їх у разі потреби. Отже, загроза для української енергетичної системи залишається.

Масштабні обстріли території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 січня російські окупанти здійснили ракетний удар по Харкову. Під удар потрапив дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

У ніч на 29 грудня російські війська здійснили масштабний удар по Україні, використавши 36 дронів "Шахед" і 122 ракети повітряного базування. Згідно з матеріалом видання "Економічна правда", ця атака обійшлася Російській Федерації у 1,273 млрд доларів.

Останнім часом російські окупанти збільшили кількість ракетних атак на міста України. За словами голови розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга, ця активність з боку РФ може бути пов'язана зі страхом перед винищувачами F-16.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.