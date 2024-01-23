РФ атакувала Харків: зруйновано житловий будинок, є жертви, постраждала 10-річна дівчинка

Сьогодні вранці Харків вже двічі був атакований російськими ракетами. Найбільше постраждав Київський район. Там частково немає світла і води.

https://glavred.net/ukraine/harkov-pod-obstrelom-rf-gorit-gorit-gazoprovod-postradali-deti-10535411.html Посилання скопійоване

Внаслідок ракетного удару по Харкову горить газопровід та зруйновано житловий будинок / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Рано вранці 23 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову - прогриміла серія вибухів.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, армія країни-агресора била по району житлової та цивільної забудови.

"На даний момент ми знаємо про один пошкоджений будинок, інформація про постраждалих зараз уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, обстежують район прильотів", - написав Терехов в Telegram о 04:37.

відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав: "Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На даний момент інформація про постраждалих не надходила".

Близько шостої ранку знову було оголошено повітряну тривогу - поступово "червоною" стала вся Україна. Окупанти підняли в повітря п'ять бортів ТУ-22МС та запустили ракети по Україні.

У Харкові також знову гриміли вибухи.

"Знову б'ють по Харкову - вже кілька вибухів у місті", - написавТерехов о 07:15.

Як пише Суспільне, в частині районів Харкова після обстрілу зникло світло.

Начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвинов повідомив, що в передмісті Харкова було чотири влучання.

Пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення отримали діти, постраждала одна жінка.

В іншому районі міста росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет влучила у газопровід. На місцях працюють всі служби.

У Харкові горить газопровід / Фото: facebook.com

Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300.

Наслідки ракетного удару по Харківській області / Фото: facebook.com

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що в результаті ранкових обстрілів є повне руйнування під'їзду багатоквартирного будинку в Київському районі міста.

"Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей", - написав мер Харкова.

"Також в одній з постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", - додав він.

Оновлено. "Внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинула жінка 59 років. Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка. Дві жінки перебувають у важкому стані", - повідомив Синєгубов.

За кілька хвилин він додав, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули дві жінки.

08:35 До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані. Інші постраждалі - у легкому та середньому станах.

Так виглядає будинок після атаки РФ / Фото: Telegram

Нагадаємо, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупаційні війська РФ змінили тактику ракетних ударів по Україні. Останнім часом РФ здійснює масовані обстріли о 06:00-08:00. Раніше росіяни намагалися завдавати удари о 03: 00-04:00.

За словами Жданова, це може бути пов'язано з тим, що РФ чекає, коли в ЗСУ буде перезмінка операторів систем ППО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.