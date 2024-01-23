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У Києві пролунали потужні вибухи: горіли автівки, є жертва та постраждалі

Анна Ярославська
23 січня 2024, 07:08оновлено 23 січня, 08:25
У міській адміністрації заявили про роботу сил ППО. Киян закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Ракетний удар, Ту-95МС
Ракетний удар окупанти завдають з бортів Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Вранці у вівторок, 23 січня, в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли в повітря п'ять бортів ТУ-22МС і запустили ракети по Україні.

Ракетний удар країна-агресор завдає зокрема і по столиці України. У Києві чути звуки пролітаючих ракет.

Начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

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"У Києві працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги!",- написав він у Telegram.

Друга серія потужних вибухів пролунала близько 7:18. Жителі міста пишуть про те, що стіни в будинках затремтіли. Чутно звуки сигналізації авто.

"Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!", - закликав мер Кличко.

Пізніше Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.

"Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він о 7:25.

У Києві пролунали потужні вибухи: горіли автівки, є жертва та постраждалі
Наслідки ракетного удару РФ по Києву / Коллаж: Главред, фото: КГВА

Мер Кличко повідомив про попередні наслідки ракетного удару РФ:

  • у Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучання уламків у будівлю дитсадка;
  • у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає. Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі;
  • у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

"Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі", - додав мер столиці.

Також є загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.

  • Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня
    Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня Фото: КМВА
  • Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня
    Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня Фото: КМВА
  • Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня
    Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня Фото: КМВА
  • Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня
    Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня Фото: КМВА

Дивіться відео - Наслідки падіння уламків ракети на Софіївській Борщагівці під Києвом:

Скриншот

Оновлено. Кличко поідомив про сімох постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них - в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

"У Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці", - додав він.

О 8:17 у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами.

08:18 Кличко заявив, що у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Відбувається евакуація людей з будинку.

Нагадаємо, російські окупанти лише за один день, 21 січня, обстріляли понад 100 українських населених пунктів. В результаті є загиблі та поранені.

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупаційні війська РФ змінили тактику ракетних ударів по Україні. Останнім часом РФ здійснює масовані обстріли о 06:00-08:00. Раніше росіяни намагалися завдавати удари о 03:00-04:00.

За словами Жданова, це може бути пов'язано з тим, що РФ чекає, коли в ЗСУ буде перезмінка операторів систем ППО.

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