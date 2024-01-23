Ракетний удар РФ убив 5 українців, ще щонайменше 40 - постраждали

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи.

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Ракетний удар по Україні забрав життя п'яти осіб / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/synegubov

Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

У Києві внаслідок ракетного удару виникло кілька пожеж – у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі серед цивільних. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватну будівлю, автомобілі.

У Київській області рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджено два багатоповерхових будинки, приватний будинок, господарські будівлі та автомобілі. Постраждали три людини.

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У Дніпропетровській області в результаті атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, три людини загинули, ще близько 30 постраждали.

"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини", - додав Клименко.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в кількість поранених зросла до 35 осіб. Серед них двоє дітей 10 і 12 років.У важкому стані перебувають 5 осіб. Дві жінки 56 і 40 років загинули.

Ракетний удар РФ по Україні 23 січня

Вранці у вівторок, 23 січня, в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли в повітря п'ять бортів ТУ-22МС і запустили ракети по Україні.

Ракетний удар країна-агресор завдала і по столиці України. Як розповів речник КМВА Михайло Шаманов, сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім – балістичні.

"Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Потім спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, ймовірно, була балістика. Найімовірніше це були "Іскандери", – сказав він.

Крої того, РФ вранці двічі атакувала ракетами Харків і область.

За даними Повітряних сил, було знищено 21 російську ракету.

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