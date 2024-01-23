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Застосували нову тактику: в Білому домі відреагували на ракетний удар по Україні

Юрій Берендій
23 січня 2024, 22:28
В Білому домі зазначили, що план Кремля полягає в тому, щоб виснажити українську ППО, атакуючи при цьому цивільні об'єкти на території України.
Застосували нову тактику: в Білому домі відреагували на ракетний удар по Україні
В Білому домі відреагували на ракетний удар по Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Російське військово-політичне командування зосереджується на ударах по цивільних об’єктах на території України, виснаженні української протиповітряної оборони та ударах по об’єктам оборонної промисловості. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, зазначаючи що російські війська не мають значних успіхів на фронті. Повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що це (нинішня тактика росіян – ред.) є частиною того, що РФ намагалася зробити від початку зимових місяців, а саме збільшити кількість жертв серед українського населення, щоб зламати його волю", - зауважив представник Білого дому.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, зазначив, що президент Путін продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, включаючи житлові будинки. Водночас на лінії фронту не спостерігається "жодного серйозного прагнення росіян до якогось наземного наступу". Однак, він не виключив можливості такого наступу, якщо ґрунт стане більш сприятливим.

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Кірбі нагадав, що до тих пір, поки Конгрес США не ухвалить рішення щодо продовження підтримки України, Збройні сили України вичерпують свої запаси і змушені робити складні вибори щодо того, чим зараз стріляти, а які боєприпаси зберегти. Росіяни, за його словами, намагаються скористатися цим і обстрілюють об’єкти оборонної промисловості України.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що в ході масованого ракетного удару по Україні 23 січня, 20 ракет, які не вдалось збити силами ППО не дістались до своїх цілей через ряд причин.

Крім того, він зазначив, що війська РФ в основному використовували ракети з балістичною траєкторією в ході ракетної атаки по території України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі емоційно відреагував на російський ракетний удар.

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