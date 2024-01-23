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РФ запустила ракети, по всій Україні оголошена тривога: що відомо

Анна Ярославська
23 січня 2024, 06:37оновлено 23 січня, 08:17
Зафіксовано зліт двох бортів Ту-22М3 з аеродрому Шайківка (Калузька область). Крім того, в повітряному просторі РФ два Ту-22М3 з аеродрому Оленья.
Карта тривог, Ту-95 МС, ракетний удар
По всій Україні оголошена повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти запустили по Україні ракети. По всій країні оголошена повітряна тривога.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано зліт двох бортів Ту-22МС з аеродрому Шайківка (Калузька область). Крім того, в повітряному просторі РФ два Ту-22МС з аеродрому Оленья (Мурманська область).

В Офісі президента закликали українців не знімати роботу сил ППО і не ігнорувати ракетну тривогу.

відео дня

06:57 Ракети рухаються у напрямку Києва, попередив "Николаевский Ванёк".

Під загрозою удару – Київська, Житомирська та Вінницька області.

06:49 Перша група ракет на Вінниччині змінила курс на північ.

Друга група заходить в повітряний простір Вінниччини, курс південно-західний.

06:44 У Повітряних силах повідомили, що ймовірно здійснені повторні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Перша група ракет у західній частині Вінницької області змінила курс на північно-західний (Старокостянтинів).

06:33 Перша група ракет заходить у повітряний простір Вінницької області, курс західний.

Друга група - на кордоні Полтавської та Київської областей, курс західний.

Ракети рухаються по межі Київської та Черкаської областей.

06:25 Перша група ракет - на кордоні Київської та Черкаської області, курс південно-західний.

Друга група в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

06:18 Ще ракета в Сумській області - курс західний. Перша ракета зайшла в повітряний простір Черкаської області, курс західний.

06:08 Відомо про ракету в напрямку Миргорода (ймовірно Х-59).

06:02 У Повітряних силах повідомили про рух першої групи ракет в Сумській області в напрямку Полтавщини та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 21 січня Сили оборони півдня України повідомили, що російські окупанти можуть вдарити ракетами по Україні в будь-який момент. Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі, які можуть здійснити запуск ракет "Калібр". В даний час рівень ракетної загрози підвищений.

Як повідомляв Главред, колишній командувач американськими сухопутними силами в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що літакам НАТО слід дозволити атакувати російські ракети, що запускаються з районів Каспійського та Чорного морів.

"Оскільки ми бачимо, що ці ракети відлітають у бік України, ми повинні мати дозвіл збивати ці ракети, щоб захистити невинних людей. Також, невідомо, чи залетять ці ракети, наприклад, в Польщу або Румунію, адже деякі ракети вже входили в повітряний простір Польщі", - сказав Годжес.

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