На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

Зі Скандинавії надійде антициклон "EMMERAM", який принесе прояснення та суттєве похолодання.

https://glavred.net/synoptic/v-zhitomirskuyu-oblast-vernutsya-silnye-morozy-sinoptik-nazvala-datu-10739012.html Посилання скопійоване

Погода Житомир / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/zhitomir_zhytomir

Головне з новини:

Циклон на Житомирщині слабшає, але з 9 лютого різко вдарять нові морози

Антициклон "EMMERAM" принесе холод до -21°

Погода на Житомирщині у неділю, 8 лютого, залишатиметься під впливом циклону "STEPHIE", який приніс у регіон хмари, періодичний сніг та слизькі дороги. Уже з 9 лютого ситуація зміниться кардинально - область накриє скандинавський антициклон "EMMERAM", що принесе прояснення та сильні морози.

відео дня

Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

За її словами, 8 лютого погода залишатиметься зимовою та нестійкою:

"Протягом вихідних на погоду Житомирщини впливатиме циклон під назвою STEPHIE та його вірні супутники - атмосферні фронти. Тому очікується похмура погода з періодичним снігом та холодним північним вітром", - зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на 8 лютого

Упродовж дня область перебуватиме під щільною хмарністю. Вночі можливий невеликий, а подекуди й помірний сніг, який до ранку поступово слабшатиме. У денні години опади збережуться лише місцями й будуть незначними.

Через мінусові температури дороги залишатимуться слизькими, з ожеледицею. Північний вітер триматиметься помірним - близько 5–10 м/с. Температура протягом доби коливатиметься в межах -4…-9°, створюючи відчуття стабільного зимового холоду.

"9 лютого на погодну арену вийде антициклон EMMERAM: він розжене хмари, відкриє небо й принесе відчутне похолодання", - повідомила Катерина Ткачук.

Якою буде погода 9 лютого

З понеділка над областю почне домінувати холодне скандинавське повітря. Небо частково проясниться, і хоча хмари ще залишатимуться, істотних опадів синоптики не очікують. Дорожнє покриття знову буде слизьким, адже температура різко знизиться.

Вітер, який уночі дутиме з півночі, поступово змінить напрямок на південно-східний, зберігаючи швидкість 5–10 м/с. Морози посиляться: уночі стовпчики термометрів опустяться до -16…-21°, а вдень триматимуться в межах -7…-12°.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.

Вас може зацікавити:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред