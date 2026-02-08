На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

Головне з новини:
- Циклон на Житомирщині слабшає, але з 9 лютого різко вдарять нові морози
- Антициклон "EMMERAM" принесе холод до -21°
Погода на Житомирщині у неділю, 8 лютого, залишатиметься під впливом циклону "STEPHIE", який приніс у регіон хмари, періодичний сніг та слизькі дороги. Уже з 9 лютого ситуація зміниться кардинально - область накриє скандинавський антициклон "EMMERAM", що принесе прояснення та сильні морози.
Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.
За її словами, 8 лютого погода залишатиметься зимовою та нестійкою:
"Протягом вихідних на погоду Житомирщини впливатиме циклон під назвою STEPHIE та його вірні супутники - атмосферні фронти. Тому очікується похмура погода з періодичним снігом та холодним північним вітром", - зазначила синоптикиня.
Прогноз погоди на 8 лютого
Упродовж дня область перебуватиме під щільною хмарністю. Вночі можливий невеликий, а подекуди й помірний сніг, який до ранку поступово слабшатиме. У денні години опади збережуться лише місцями й будуть незначними.
Через мінусові температури дороги залишатимуться слизькими, з ожеледицею. Північний вітер триматиметься помірним - близько 5–10 м/с. Температура протягом доби коливатиметься в межах -4…-9°, створюючи відчуття стабільного зимового холоду.
"9 лютого на погодну арену вийде антициклон EMMERAM: він розжене хмари, відкриє небо й принесе відчутне похолодання", - повідомила Катерина Ткачук.
Якою буде погода 9 лютого
З понеділка над областю почне домінувати холодне скандинавське повітря. Небо частково проясниться, і хоча хмари ще залишатимуться, істотних опадів синоптики не очікують. Дорожнє покриття знову буде слизьким, адже температура різко знизиться.
Вітер, який уночі дутиме з півночі, поступово змінить напрямок на південно-східний, зберігаючи швидкість 5–10 м/с. Морози посиляться: уночі стовпчики термометрів опустяться до -16…-21°, а вдень триматимуться в межах -7…-12°.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.
Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.
Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.
