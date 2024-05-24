РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

На Покровському та Курахівському напрямку росіяни мають тактичний успіх, ЗСУ втратили деякі позиції, сказав Ігор Прохоренко.

https://glavred.net/ukraine/rf-brosila-v-nastuplenie-mnozhestvo-soldat-genshtab-rasskazal-o-boyah-na-vostoke-10567670.html Посилання скопійоване

Росія йде у наступ з великою кількістю військових та важким оброєнням / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

На Покровському та Курахівському напрямках російські окупанти зосередили значну кількість особового складу та важкого озброєння. Тривають запеклі бої. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Покровський та Курахівський напрямок, це два напрямки, які є гарячими, там тривають запеклі бої. Ворог проводить наступальні дії як вдень, так і вночі, застосовуючи дуже велику кількість особового складу, який підтримується важким озброєнням. На сьогодні противник має там тактичний успіх, ми маємо втрати деяких позицій, але в оперативному відношенні противник там успіху не має. Сили оборони стійко тримають визначені рубежі та позиції", - розповів Прохоренко.

За його словами, на Времівському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в районі Старомайорського. Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачені позиції. На Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного, російські війська також намагаються відтіснити ЗСУ з позицій, які повернули під контроль України у 2023 році.

відео дня

На Придніпровському напрямку, де Сили оборони утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра, окупанти щоденно проводять штурмові атаки, намагаючись витіснити наші підрозділи за Дніпро. Проте ці спроби також не увінчалися успіхом.

Наступ РФ на Харківщині - деталі боїв

Нагадаємо, на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки російських військ і розпочали контрнаступ. Противника вдалося зупинити. Наразі Сили оборони активно відновлюють втрачені позиції, розповів Прохоренко.

Також окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України відбили крайні території на північ від Харкова та просунулися на південний схід від Лук'янців. Російські окупанти перейшли до активної оборони у напрямку Липців.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред