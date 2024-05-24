УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

Руслана Заклінська
24 травня 2024, 16:25
74
На Покровському та Курахівському напрямку росіяни мають тактичний успіх, ЗСУ втратили деякі позиції, сказав Ігор Прохоренко.
РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках
Росія йде у наступ з великою кількістю військових та важким оброєнням / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

На Покровському та Курахівському напрямках російські окупанти зосередили значну кількість особового складу та важкого озброєння. Тривають запеклі бої. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Покровський та Курахівський напрямок, це два напрямки, які є гарячими, там тривають запеклі бої. Ворог проводить наступальні дії як вдень, так і вночі, застосовуючи дуже велику кількість особового складу, який підтримується важким озброєнням. На сьогодні противник має там тактичний успіх, ми маємо втрати деяких позицій, але в оперативному відношенні противник там успіху не має. Сили оборони стійко тримають визначені рубежі та позиції", - розповів Прохоренко.

За його словами, на Времівському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в районі Старомайорського. Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачені позиції. На Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного, російські війська також намагаються відтіснити ЗСУ з позицій, які повернули під контроль України у 2023 році.

відео дня

На Придніпровському напрямку, де Сили оборони утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра, окупанти щоденно проводять штурмові атаки, намагаючись витіснити наші підрозділи за Дніпро. Проте ці спроби також не увінчалися успіхом.

Наступ РФ на Харківщині - деталі боїв

Нагадаємо, на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки російських військ і розпочали контрнаступ. Противника вдалося зупинити. Наразі Сили оборони активно відновлюють втрачені позиції, розповів Прохоренко.

Також окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України відбили крайні території на північ від Харкова та просунулися на південний схід від Лук'янців. Російські окупанти перейшли до активної оборони у напрямку Липців.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

18:00 Аналітика
Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

17:33 Україна
ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

16:59 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину 64654

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину

Виселення і 5 тисяч євро штрафу: чому в Німеччині не можна приймати душ вночі 10260

Виселення і 5 тисяч євро штрафу: чому в Німеччині не можна приймати душ вночі

Оля Цибульська розкрила секрет особистого життя розлученої Камалії 9230

Оля Цибульська розкрила секрет особистого життя розлученої Камалії

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі 6772

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

Останні новини

18:00

Генштаб ЗСУ зменшать на 60%: частину відішлють на фронт

18:00

alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

18:00

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

17:33

Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

17:25

Модернізувавши морські дрони, СБУ знову на крок випередила росіян - експерт

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
17:10

Там працювали американські ракети: в WSJ розкрили деталі нічних вибухів в Криму

16:59

ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

16:48

Що потрібно зробити 25 травня, щоб уберегти себе від біди: важливі прикмети дня

16:40

"Велике розчарування": спливла важка правда про Олега Винника

Реклама
16:40

"Мирний план" без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву

16:26

Росіян "покришили" на Харківщині: розгромлено елітну групу спецпідрозділу РФ

16:25

РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

15:53

Крістіна Орбакайте вирішила конкурувати зі своєю матір'ю

15:42

Головна точка удару та новий дедлайн: експерт розповів про плани РФ на фронті

15:41

"Друг Путіна" в Європі раптом ткнув носом Росію через війну в Україні

15:16

Як сказати українською "будь он неладен": яку помилку ми часто робимоВідео

15:14

Ворог отримав по зубах на Харківщині: ЗСУ перейшли в контрнаступ

14:58

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

14:57

"Є дві важливі новини для України": після чого ЗСУ зможуть виграти війну - сильний прогноз

14:48

Коли НАТО збиватиме ракети РФ над Україною: експерт назвав 2 умови

Реклама
14:46

На Україну чекає подорожчання світла: у Кабміні анонсували зростання тарифів

14:36

"Тільки у фільмах жаху зніматися": злюча Доліна зганьбилася своєю публічною витівкоюВідео

14:24

HIMARS, Leopard 1 і багато іншого: Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги

14:22

"Стіна" Порошенка стала символом вкрадених мільярдів на фортифікаціях, - розслідування до 10-річчя війни з росією

14:17

Росія через підсанкційного Альперіна та його друзів намагається заблокувати зерновий коридор - ЗМІ

14:10

"Нелегітимність" Зеленського: чому Росія відкрила новий інформаційний фронтПогляд

13:48

Путін вибухнув "умовою" завершення війни

13:48

Віктор Павлік після зупинки серця вийшов на зв'язок із шанувальниками

13:46

Мультсеріал "Україна. Нескорені міста. Правдива історія" доступний жестовою мовою Київстар ТБ

13:32

За яких умов можна не з'явитися в ТЦК за повісткою: в Міноборони дали відповідь

13:08

Зібрався всидіти на двох стільцях: Орбан розкрив скандальні плани щодо НАТО

12:48

Чи зможе  Україна бити західною зброєю по цілях в РФ?Погляд

12:46

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою

12:37

Це захистить Харків: в Повітряних силах сказали, що допоможе відбивати атаки РФВідео

12:24

Наталю Фріске не пустять на похорон сестри через війну

12:21

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

11:58

"Люди це розуміють": відомий український артист розкрив сутність Пугачової та Галкіна

11:40

Війська РФ загрузли на двох ключових ділянках: Сирський зробив заяву про Харківщину

11:26

Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16: що буде далі

11:25

Багато загиблих, спалені 50 тис. книг: з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в ХарковіВідео

Реклама
10:54

Вже цього літа: Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст

10:51

Королівська родина майже повністю відмовилася від обов'язків: що відбувається

10:50

Прикордонники РФ демонтували лінію демаркації на кордоні з Естонією: в ISW назвали причини

10:46

ЗСУ відбили частину територій у Харківській області та досягли просування - ISW

10:46

"Путін хоче продовжувати війну": президент Франції публічно розкритикував диктатора РФ

10:41

Церковне свято 25 травня: що заборонено робити на Іоанна Хрестителя

10:39

Китайський гороскоп на завтра 25 травня: Тигри - тримайте гроші при собі, Півні - думайте, що говорите

10:21

Не з твоєю фігурою: підписники жорстко принизили путіністку Канделакі, яка показала себе в Каннах

10:03

Справжнє випробування: зрадниця Ані Лорак поплакалася на свою доньку

09:51

Чекають атак РФ: США готують пакет допомоги для України на $275 млн

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти