РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

На Покровському та Курахівському напрямках російські окупанти зосередили значну кількість особового складу та важкого озброєння. Тривають запеклі бої. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".
"Покровський та Курахівський напрямок, це два напрямки, які є гарячими, там тривають запеклі бої. Ворог проводить наступальні дії як вдень, так і вночі, застосовуючи дуже велику кількість особового складу, який підтримується важким озброєнням. На сьогодні противник має там тактичний успіх, ми маємо втрати деяких позицій, але в оперативному відношенні противник там успіху не має. Сили оборони стійко тримають визначені рубежі та позиції", - розповів Прохоренко.
За його словами, на Времівському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в районі Старомайорського. Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачені позиції. На Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного, російські війська також намагаються відтіснити ЗСУ з позицій, які повернули під контроль України у 2023 році.
На Придніпровському напрямку, де Сили оборони утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра, окупанти щоденно проводять штурмові атаки, намагаючись витіснити наші підрозділи за Дніпро. Проте ці спроби також не увінчалися успіхом.
Наступ РФ на Харківщині - деталі боїв
Нагадаємо, на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки російських військ і розпочали контрнаступ. Противника вдалося зупинити. Наразі Сили оборони активно відновлюють втрачені позиції, розповів Прохоренко.
Також окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.
Як повідомляв Главред, Збройні сили України відбили крайні території на північ від Харкова та просунулися на південний схід від Лук'янців. Російські окупанти перейшли до активної оборони у напрямку Липців.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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