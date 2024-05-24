Окупанти просунулися в Очеретиному Донецької області - Deepstate

Російська окупаційна армія просунулася в Донецькій області. Аналітики моніторингової групи DeepState зафіксували просування армії РФ біля Очеретиного.
Крім того, тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці.
"Ворог просунувся біля Очеретиного. Тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці", - йдеться у повідомленні.
Війна в Україні - останні новини
Російські окупаційні війська захопили село Очеретине Донецької області. Це "найшвидше" проникнення армії РФ за останні місяці і може загрожувати руйнуванням української оборони на заході від Авдіївки. Про це пишуть журналісти Forbes.
115-та окрема механізована бригада ЗСУ спростувала звинувачення в краху оборони в районі Очеретиного Донецької області. Жоден штатний підрозділ не залишав позицій, а бійці стійко тримали оборону, відбиваючи ворожі атаки.
Очеретине в Донецькій області - що про нього відомо
Очеретине - селище в Покровському районі Донецької області України, розташоване на північний захід від Донецька.
Через Очеретине проходить залізнична лінія Донецьк - Покровськ, на якій розташована станція з пасажирським вокзалом. 10 жовтня 2023 року станція була зруйнована внаслідок російського обстрілу, передає Вікіпедія.
Наприкінці квітня 2024 року, під час російського вторгнення в Україну, селище було окуповане РФ і повністю зруйноване.
Станом на 1 січня 2013 року чисельність населення становила 3686 осіб, на 2019 рік - 3474 осіб.
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