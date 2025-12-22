Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

Росіяни можуть завдати удару по Україні найближчими днями.

Чи завдасть РФ масованого удару на Різдво - відповідь Зеленського / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-агресор Росія може завдати масованого удару по Україні у різдвяні дні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами. Його цитує портал Новини.LIVE.

"Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, ну, це в їх характері на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар", - сказав український лідер. відео дня

Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки, за словами Зеленського, для ворога "нічого святого немає".

Глава країни додав, що у зв’язку з можливими масованими атаками на Ставці Верховного головнокомандувача ключовим питанням стало посилення протиповітряної оборони.

"Ми будемо посилювати сильний контракт, над яким ми працюємо щодо десятків, так, пару десятків систем Patriot з американцями, закуповувати через ті чи інші програми. Це все, над цим ми працюємо. Я впевнений, в цьому буде результат", - наголосив президент.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Монітори попереджають про загрозу масованої атаки

Моніторингові канали пишуть, що ворог сьогодні активно передислоковує та споряджає стратегічну авіацію.

"Найближчими днями в Україну прийде похолодання, всі ми чудово розуміємо, що росіяни цим скористаються", - йдеться в повідомленні.

Тим часом ракетоносії в кількох акваторіях є спорядженими, не залишали місця базування.

Крім того, є споряджені тактичні групи ОТРК та тактичні групи що очікують спорядження.

"Фактично після відтермінування/зміни планів щодо нереалізованого обстрілу тиждень тому, ворог знову провів процедури характерні для кінцевих етапів підготувань до здійснення масованого удару", - наголошують монітори та закликають зарядити усі павербанки, запастися водою та бути готовими пройти в укриття чи інше безпечне місце.

"Головне без паніки. 100500 шахедів немає. Є накопичена немала кількість різних типів виробів, проте ворог все одно планує розділити засоби на серію масованих ударів", - додають у моніторингових каналах.

Як писав Главред, російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів впродовж 2-3 масованих атак.

Нагадаємо, біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед". Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.

Нещодавно російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.

