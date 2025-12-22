Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

Ключові тези:
- РФ може завдати масованого удару на Різдво
- Україна посилює протиповітряну оборону
Країна-агресор Росія може завдати масованого удару по Україні у різдвяні дні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами. Його цитує портал Новини.LIVE.
"Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, ну, це в їх характері на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар", - сказав український лідер.відео дня
Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки, за словами Зеленського, для ворога "нічого святого немає".
Глава країни додав, що у зв’язку з можливими масованими атаками на Ставці Верховного головнокомандувача ключовим питанням стало посилення протиповітряної оборони.
"Ми будемо посилювати сильний контракт, над яким ми працюємо щодо десятків, так, пару десятків систем Patriot з американцями, закуповувати через ті чи інші програми. Це все, над цим ми працюємо. Я впевнений, в цьому буде результат", - наголосив президент.
Монітори попереджають про загрозу масованої атаки
Моніторингові канали пишуть, що ворог сьогодні активно передислоковує та споряджає стратегічну авіацію.
"Найближчими днями в Україну прийде похолодання, всі ми чудово розуміємо, що росіяни цим скористаються", - йдеться в повідомленні.
Тим часом ракетоносії в кількох акваторіях є спорядженими, не залишали місця базування.
Крім того, є споряджені тактичні групи ОТРК та тактичні групи що очікують спорядження.
"Фактично після відтермінування/зміни планів щодо нереалізованого обстрілу тиждень тому, ворог знову провів процедури характерні для кінцевих етапів підготувань до здійснення масованого удару", - наголошують монітори та закликають зарядити усі павербанки, запастися водою та бути готовими пройти в укриття чи інше безпечне місце.
"Головне без паніки. 100500 шахедів немає. Є накопичена немала кількість різних типів виробів, проте ворог все одно планує розділити засоби на серію масованих ударів", - додають у моніторингових каналах.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів впродовж 2-3 масованих атак.
Нагадаємо, біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед". Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.
Нещодавно російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.
Читайте також:
- Скільки комплексів "Орєшнік" з'явиться в Білорусі: Лукашенко назвав цифру
- Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок
- Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині
Про джерело: Новини.LIVE
Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".
До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.
Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:
- повага до читача і його право на правду
- об’єктивність та неупередженість
- повнота і всебічний аналіз інформації
- простота і доступність
- відсутність прихованої реклами
- унікальність та оперативність
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред