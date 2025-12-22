Росіяни накопичили майже 1500 'Шахедів': коли може бути масований удар

Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів впродовж 2-3 масованих атак.

Коротко:

РФ накопичила дві тисячі дронів

Ворог може застосувати ударні апарати впродовж 2-3 масованих атак

Російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Про це повідомив український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"На даний час росіяни накопичили близько 2 000 БпЛА (з яких Шахедів близько 1 400), які вони можуть застосувати. Ця цифра не враховує резервні запаси", - написав він.

За оцінкою "Флеша", близько 2 000 безпілотників противник здатен застосувати або в межах двох-трьох потужних масованих атак, або ж запускати їх поступово, рівномірно розтягнувши удари на весь зимовий сезон.

Він також нагадав про безпрецедентний рівень загрози, з яким уже стикалася українська ППО. Найбільш масована атака безпілотників була зафіксована восени цього року.

"Максимальна кількість запущених БПЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року", - резюмував "Флеш".

Коли РФ може завдати масованого удару - прогноз моніторів

У моніторингових каналах пишуть, що перші масовані атаки можуть розпочатися з середини наступного тижня, коли температура повітря опуститься до приблизно −5°C. За попередніми оцінками, наявного запасу дронів вистачить на 3–4 масштабні удари з короткими паузами між ними.

"Опираючись на середньостатистичну кількість дронів під час масованих атак, можемо припустити, що цієї кількості безпілотників вистачить на 3-4 обстріли, які будуть з невеликими паузами, максимум по 2-3 дні", — зазначають експерти.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед". Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.

Нещодавно російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.

Напередодні увечері 17 грудня ворожі війська знову застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

