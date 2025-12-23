РФ підняла 'ТУшки' та вивела носії 'Калібрів' у море: коли очікувати пукс ракет

Коротко:
- У повітря підняли 5–6 Ту-95МС і 1 Ту-160
- Бомбардувальники взяли курс на пускові рубежі
- Зафіксовані повторні пуски ударних дронів
У ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники та випустив низку ударних дронів, повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали.
Перші вильоти стратегічної авіації
За даними аналітиків, станом на 00:25 піднялися два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Бєлая" та один Ту-160 з авіабази "Українка". Попередньо літаки взяли західний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.
Журналіст повідомив, що в повітрі наразі перебувають чотири Ту-95МС та один Ту-160, закликавши уважно стежити за сигналами тривоги.
Додаткові вильоти та час пусків
Моніторинговий канал "Monitorwar" додав, що також зафіксовано додатковий виліт двох Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Орієнтовний час прибуття літаків на пускові рубежі становить близько 05:15–05:45, що збігається з прибуттям бортів із Далекого Сходу.
Загалом, за даними аналітиків, у повітряному просторі РФ наразі перебувають п’ять–шість Ту-95МС та один Ту-160.
Крім того, були здійснені повторні пуски ударних безпілотників із Брянської та Орловської областей, що свідчить про підготовку ворога до масованої атаки на Україну.
Морські носії та ракетний потенціал
Станом на 03:00 в акваторії Чорне море зафіксовано присутність російських носіїв крилатих ракет, повідомляє аналітичний моніторинговий канал.
За наявними даними, у морі перебувають два фрегати проєкту 11356 — "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Ці кораблі є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Загальний можливий залп з морських платформ оцінюється до 24 крилатих ракет. Аналітики зазначають, що присутність кораблів у бойовій готовності може свідчити про збереження ракетної загрози з південного напрямку.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів впродовж 2-3 масованих атак.
Крім того, російські окупанти завершили підготовку до нової ракетно-дронової атаки на Україну. Про це свідчать дані моніторингових каналів, які зафіксували переміщення стратегічної авіації країни-агресора РФ.
Нагадаємо, біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед". Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.
Про персону: Андрій Цаплієнко
Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.
