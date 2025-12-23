РФ підняла 'ТУшки' та вивела носії 'Калібрів' у море: коли очікувати пукс ракет

Ворог синхронізує виліт бомбардувальників із повторними пусками ударних дронів.

РФ концентрує стратегічну авіацію в повітрі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У повітря підняли 5–6 Ту-95МС і 1 Ту-160

Бомбардувальники взяли курс на пускові рубежі

Зафіксовані повторні пуски ударних дронів

У ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники та випустив низку ударних дронів, повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали.

Перші вильоти стратегічної авіації

За даними аналітиків, станом на 00:25 піднялися два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Бєлая" та один Ту-160 з авіабази "Українка". Попередньо літаки взяли західний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.

Журналіст повідомив, що в повітрі наразі перебувають чотири Ту-95МС та один Ту-160, закликавши уважно стежити за сигналами тривоги.

Додаткові вильоти та час пусків

Моніторинговий канал "Monitorwar" додав, що також зафіксовано додатковий виліт двох Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Орієнтовний час прибуття літаків на пускові рубежі становить близько 05:15–05:45, що збігається з прибуттям бортів із Далекого Сходу.

Загалом, за даними аналітиків, у повітряному просторі РФ наразі перебувають п’ять–шість Ту-95МС та один Ту-160.

Крім того, були здійснені повторні пуски ударних безпілотників із Брянської та Орловської областей, що свідчить про підготовку ворога до масованої атаки на Україну.

Літаки яким обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Морські носії та ракетний потенціал

Станом на 03:00 в акваторії Чорне море зафіксовано присутність російських носіїв крилатих ракет, повідомляє аналітичний моніторинговий канал.

За наявними даними, у морі перебувають два фрегати проєкту 11356 — "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Ці кораблі є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Загальний можливий залп з морських платформ оцінюється до 24 крилатих ракет. Аналітики зазначають, що присутність кораблів у бойовій готовності може свідчити про збереження ракетної загрози з південного напрямку.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

