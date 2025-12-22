Рус
Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

Руслан Іваненко
22 грудня 2025, 22:16
Україна та США узгоджують часові рамки нових гарантій безпеки та їх можливе продовження.
Зеленський назвав чотири ключові гарантії, що забезпечать захист країни від агресії / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Україна та США обговорюють часові рамки гарантій безпеки
  • Розглядається можливість продовження гарантій
  • До гарантій входить і пакет стримування для ЗСУ

Україна та США обговорюють часові рамки для гарантій безпеки, а також можливість їх продовження. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з дипломатами.

Чотири ключові гарантії безпеки України

"Перша гарантія — це українська армія чисельністю 800 тисяч солдатів. Очікується, що Україна фінансуватиме таку армію з фінансовою допомогою від партнерів", — повідомив президент.

Другою гарантією Зеленський назвав членство України в Євросоюзі.

"Тут ідеться насамперед про економічні гарантії безпеки та ринки. Також є і військова складова у вигляді програми переозброєння Європи SAFE та інших програм, які відкриває членство в ЄС", — уточнив він.

Третя гарантія — "коаліція рішучих".

"Ми проговоримо із союзниками, що таке 'backstop'. Передбачається, що сили під керівництвом Європи мають забезпечити Україні безпеку в небі, на землі та на морі. До коаліції увійдуть 30 країн", — заявив Зеленський.

Четверта гарантія має надійти від США та бути юридично зобов’язуючою. "Очікується, що за них проголосує Конгрес", — додав президент.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Відмінність від попередніх домовленостей

За його словами, нові гарантії суттєво відрізнятимуться від Будапештського меморандуму, Мінських угод чи інших попередніх домовленостей.

"Обговорюємо, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому самому форматі, як вони ухвалюються", — підкреслив Зеленський.

Також передбачатиметься пакет стримування, який включає озброєння українських захисників.

Гарантії безпеки для України – думка експерта

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив готовність США взяти на себе юридичні зобов’язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічних п’ятій статті НАТО.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає це позитивним сигналом. За його словами, Україна завжди вимагала саме юридично закріплених гарантій, а не лише політичних обіцянок.

"Дотепер на Заході відмовлялися надавати нам тверді юридичні гарантії. Йдеться про обіцянки, які мають бути ратифіковані парламентом — Бундестагом чи Конгресом. У документах чітко прописується, що саме обіцяють Україні", — пояснив Кулеба.

Він також зазначив, що хоча США теоретично можуть застосувати форму указу президента, пріоритетною є ратифікація Конгресом. "Для України це буде історичним досягненням, якщо президент Зеленський зможе домогтися такої підтримки", — підкреслив дипломат.

Водночас Кулеба наголошує на важливості не лише формального закріплення гарантій, а й здатності їх реально виконати: "Історія показує, що навіть юридичні гарантії не завжди дотримувалися через брак політичної волі. Тому наявність документа — недостатня умова безпеки".

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа висунула для Києва пропозицію щодо сильних і юридично обов’язкових безпекових гарантій, побудованих за принципом п’ятої статті НАТО.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що на шляху до перемир'я стоять три великі питання: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

Крім того, лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору та морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Кулеба

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирне врегулювання новини України гарантії безпеки Мирний план Трампа
