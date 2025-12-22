Київ та область 23 грудня: графіки вимкнення світла та обсяги обмежень

Мешканців закликають стежити за оновленнями графіків у Telegram-каналі компанії.

Коротко:

У Києві та області вводять нові графіки відключень електрики

Світло можуть вимикати до трьох разів на добу, обмеження на всю добу

ДТЕК оприлюднив обсяги відключень для населення

У вівторок, 23 грудня, у Києві та Київській області починають діяти нові графіки відключення електроенергії.

За інформацією ДТЕК, світло можуть вимикати до трьох разів на добу, обмеження поширюватимуться на всю добу. Компанія вже оприлюднила оновлені обсяги відключень для населення.

Графіки відключення світла в Києві

Графіки для кожної черги та підчерги:

1.1 черга

08:00 – 12:00

15:30 – 20:00

1.2 черга

05:00 – 09:00

16:00 – 22:00

2.1 черга

05:00 – 09:00

15:30 – 19:30

2.2 черга

05:00 – 09:00

15:30 – 19:30

3.1 черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 22:30

3.2 черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 22:30

4.1 черга

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

4.2 черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 22:30

5.1 черга

01:30 – 05:00

12:00 – 16:00

22:30 – 24:00

5.2 черга

06:00 – 08:30

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

6.1 черга

01:30 – 05:00

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

6.2 черга

01:30 – 05:00

12:00 – 16:00

22:30 – 24:00

Графіки відключень електроенергії в Київській області

Опубліковано графіки відключень для кожної черги та підчерги.

1.1 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 22:00

1.2 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

2.1 Черга

06:00 – 13:00

16:30 – 20:00

2.2 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

3.1 Черга

00:00 – 02:30

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

3.2 Черга

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

4.1 черга:

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

4.2 черга:

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

5.1 черга:

08:00 – 09:30

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

5.2 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

6.1 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

6.2 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

В ДТЕК наголосили, що у разі змін графіків вони оперативно повідомлятимуть через свій Telegram-канал.

Відключення світла стануть значно рідшими - прогноз уряду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. 21 грудня уряд дав відповідні доручення відповідальним особам. За словами Свириденко, це допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість вимкнень світла для населення.

