Київ та область 23 грудня: графіки вимкнення світла та обсяги обмежень

Руслан Іваненко
22 грудня 2025, 21:22оновлено 22 грудня, 22:30
Мешканців закликають стежити за оновленнями графіків у Telegram-каналі компанії.
Київ та область 23 грудня: графіки вимкнення світла та обсяги обмежень
ДТЕК впроваджує нові графіки відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • У Києві та області вводять нові графіки відключень електрики
  • Світло можуть вимикати до трьох разів на добу, обмеження на всю добу
  • ДТЕК оприлюднив обсяги відключень для населення

У вівторок, 23 грудня, у Києві та Київській області починають діяти нові графіки відключення електроенергії.

За інформацією ДТЕК, світло можуть вимикати до трьох разів на добу, обмеження поширюватимуться на всю добу. Компанія вже оприлюднила оновлені обсяги відключень для населення.

Графіки відключення світла в Києві

Графіки для кожної черги та підчерги:

1.1 черга

08:00 – 12:00

15:30 – 20:00

1.2 черга

05:00 – 09:00

16:00 – 22:00

2.1 черга

05:00 – 09:00

15:30 – 19:30

2.2 черга

05:00 – 09:00

15:30 – 19:30

3.1 черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 22:30

3.2 черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 22:30

4.1 черга

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

4.2 черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 22:30

5.1 черга

01:30 – 05:00

12:00 – 16:00

22:30 – 24:00

5.2 черга

06:00 – 08:30

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

6.1 черга

01:30 – 05:00

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

6.2 черга

01:30 – 05:00

12:00 – 16:00

22:30 – 24:00

    Графік відключення світла в Києві 23 грудня Фото: ДТЕК
    Графік відключення світла в Києві 23 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень електроенергії в Київській області

Опубліковано графіки відключень для кожної черги та підчерги.

1.1 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 22:00

1.2 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

2.1 Черга

06:00 – 13:00

16:30 – 20:00

2.2 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

3.1 Черга

00:00 – 02:30

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

3.2 Черга

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

4.1 черга:

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

4.2 черга:

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

5.1 черга:

08:00 – 09:30

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

5.2 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

6.1 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

6.2 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

    Графіки відключення світла в Київській області 23 грудня Фото: ДТЕК
    Графіки відключення світла в Київській області 23 грудня Фото: ДТЕК

В ДТЕК наголосили, що у разі змін графіків вони оперативно повідомлятимуть через свій Telegram-канал.

Відключення світла стануть значно рідшими - прогноз уряду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. 21 грудня уряд дав відповідні доручення відповідальним особам. За словами Свириденко, це допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість вимкнень світла для населення.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

