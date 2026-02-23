Так вже починався наступ: Зеленський заявив про загрози з боку Білорусі

Зеленський сказав, що Україна спостерігатиме за військовими навчаннями РФ та Білорусі.

Загроза для України з боку Білорусі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

Путін та Лукашенко знову говорять про спільні військові навчання в Білорусі

Це великі ризики як для України, так і для білорусів

Україна також буде оцінювати загрозу "Орєшніка" в Білорусі

Москва та Мінськ знову говорять про спільні військові навчання на території Білорусі. Це має великі ризики для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському незалежному медіа Дзеркало.

За його словами, коли ці навчання були дуже масовані, почався наступ на територію України.

"Я знаю, що вони говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - наголосив глава держави.

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі

Крім того, Зеленський висловив думку, що НАТО повинно дивитися на "Орєшнік", як на легітимну ціль.

Він додав, що Україна буде оцінювати цю загрозу.

"Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "Орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "Орєшнік" на територію Білорусі", - зауважив президент України.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Прогноз наступу з Білорусі

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко розповів, що Україна на сьогоднішній день досить добре вибудувала систему оборони вздовж державного кордону з Білоруссю.

Однак, він додав, що Лукашенко повністю залежить від Путіна і виконає будь-який наказ російського диктатора.

"Лукашенко самостійно ніколи не відправить армію. Навіть якщо припустити його суб'єктність і те, що він може віддати наказ збройним силам, він ніколи не віддасть наказ про наступ на Україну. Для нього це смерть", - зауважив Латушко.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Білорусь - останні новини

Як повідомляв Главред, білоруський опозиційний політик говорив, що на сьогоднішній день немає ознак підготовки повторного масштабного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Також відомо, що Росія, імовірно, готує майданчик для розміщення гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", які можуть оснащуватися ядерними боєзарядами, на території колишнього військового аеродрому на сході Білорусі.

Крім того, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про персону: Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

