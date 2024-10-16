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РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

Анна Ярославська
16 жовтня 2024, 12:02
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Упродовж кількох годин усі споживачі мають бути заживлені - енергетики працюють над усуненням причин відключень.
Світло, лампочка
У Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Через російські обстріли та бойові дії за минулу добу були відключення світла в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Вранці 16 жовтня без електрики залишилися жителі Миколаєва та Херсона.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Подачу електрики відновлено.

У Миколаївській області через технологічні порушення знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі та промисловість. Живлення було відновлено за резервною схемою.

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Сьогодні з технологічних причин знову вимикалася повітряна лінія. Знеструмилися побутові та промислові споживачі міст Херсон, Миколаїв, а також частково Миколаївської та Херсонської областей. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

В Укренерго підтвердили інформацію про те, що станом на ранок знеструмлено споживачів у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами - Миколаєвом і Херсоном).

Наразі енергетики вже працюють над усуненням причин відключень. Протягом кількох годин усі споживачі мають бути під'єднані до електромережі.

Як повідомляв Главред, начальник Херсонської ДВА Роман Мрочко повідомив вранці 16 жовтня, що місто Херсон повністю залишилося без електроенергії.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Українська енергосистема може не витримати морозну зиму. Вона готова лише до теплої зими. Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

Раніше повідомлялося про те, що електроенергії може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС. У разі масштабного збою в роботі атомних електростанцій за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики.

Як попередив головний редактор Defense Express Олег Катков, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку із залученням і ракет, і дронів.

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