Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

Обласний центр Херсонщини повністю знеструмлено, в МВА намагаються з'ясувати причини відсутності електроенергії в Херсоні.

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Велике місто на Півдні повністю знеструмлено / Колаж Главред, фото: УНІАН

Місто Херсон, попередньо, повністю залишилось без електроенергії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

"Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями", - написав він.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу під ворожим обстрілом і авіаударами опинилися такі населені пункти, як Антонівка, Садове, Комишани, Велетенське, Інженерне, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Саблуківка, Червоний Маяк, Милове та місто Херсон.

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За його словами, російські війська влучили в об’єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, адміністративні будівлі, а також у житлові квартали. Було пошкоджено багатоповерхівку, 9 приватних будинків, господарські споруди, гаражі, автобус та кілька приватних автомобілів.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - повідомив він у своєму Тelegram.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - графіки відключень електроенергії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може пройти зиму 2024-2025 років без значних відключень електроенергії, за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати ключові енергетичні об'єкти. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Однак, якщо внаслідок атак буде відключено одну з атомних електростанцій, українці можуть отримувати електроенергію лише чотири години на добу. У найгіршому випадку — лише дві години на добу протягом двох днів, попереджає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами керівника програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Адріана Прокопа, для відновлення енергетичної генерації після обстрілів знадобиться щонайменше рік, і це лише за умови припинення бойових дій.

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