Відключень світла в Україні взимку не буде: в уряді назвали базовий сценарій - ЗМІ

За даними ЗМІ, відключення світла в Україні в зимовий період можливі при пониженні температури нижче -10 градусів за Цельсієм.

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В уряді назвали умову відключень світла взимку / Колаж Главред, фото: УНІАН

Україна може пройти зимовий період майже без відключень електроенергії. Графіки відключень світла можуть бути застосовані лише у дні, коли температура повітря опуститься нижче -10 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що попри ризики обстрілів, нестачу генерації та можливі збої в роботі відновленого обладнання, уряд зберігає оптимізм щодо ситуації з енергопостачанням. Чиновники прогнозують відсутність проблем із енергією до кінця жовтня або початку листопада.

"За оптимістичного сценарію, який в уряді поки що розглядається як базовий, нинішню зиму вдасться пройти як і минулу – практично без відключень світла. Вони можуть бути лише у дні сильних морозів – понад 10 градусів", - заявив на умовах анонімності один із високопосадовців Кабміну. відео дня

Підставами для таких прогнозів називають високий рівень захисту енергооб'єктів, введення в дію додаткових потужностей та збільшення імпорту.

Однак, як за даними ЗМІ, ці очікування поки не отримали чіткого підтвердження ні серед експертів, ні серед учасників енергетичного ринку.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключень електроенергії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерти, опитані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, прогнозують, що взимку можливі відключення електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) вважає, що зима 2024-2025 років стане найбільшим викликом для України з початку повномасштабної агресії Росії. Гендиректор IEA Фатіх Біроль підкреслив, що ситуація в енергосистемі України цієї зими буде однією з найкритичніших у світі.

Однак, якщо нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не буде, то найближчим часом відключень електроенергії вдасться уникнути, заявив Сергій Нагорняк, член комітету з енергетики та ЖКГ.

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