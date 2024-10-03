Підвищення цін на електроенергію: чи буде коштувати світло по 7 грн/кв - Yasno

З'явилася інформація, що до 2025 року тарифи зростуть на 50-75%.

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В Yasno прокоментували підвищення тарифів на світло / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pexels

Напередодні наробила шуму в мережі заява голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. Він заявив в ефірі "Новини.LIVE", що вартість електроенергії для населення наступного року становитиме 6,5-7 гривень, а за 2-3 роки очікується тариф 8-9 гривень.

Коли підвищення ціни на електроенергію?

"Наступного року електроенергія буде близько 6,5-7 гривень. Я гарантую, що наступного року вартість електроенергії для населення становитиме 6,5-7 гривень. Я думаю, два-три роки – і ми вже платитимемо за електроенергію приблизно 8-9 гривень", – сказав гість студії.

За його словами, до 2025 року тарифи зростуть на 50-75%.

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Як підтвердження своїх слів, Попенко зазначив, що ці показники вже були офіційно озвучені ще навесні народним депутатом Сергієм Нагорняком, представниками ДПЕК та YASNO.

Генерація електроенергії в Україні / Главред

Чи зростуть тарифи на електроенергію?

Однак гендиректор Yasno Сергій Коваленко спростував цю заяву та зазначив, ніякого підвищення тарифів на світло не буде.

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

"От інколи хочеться прям трішки виписати за брехню. Бо окрім нервів та паніки серед людей, брехня доводить до перевантажень першу лінію підтримки. По-перше, YASNO і представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання знаходиться виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було ніяких заяв та оголошень. По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", – сказав гендиректор Yasno.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Підвищення цін в Україні - що відомо

Як відомо, в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки. Це зроблять, щоб захистити українського виробника, заявив Данило Гетманцев.

Окрім цього, в Україні зростуть ціни на низку продуктів. Зокрема, найближчим часом можуть зрости ціни на м'ясо.

До того ж ціни на цигарки суттєво зміняться. Акциз на цигарки розраховуватиметься у євро вже з 1 жовтня 2024 року. Це зробить його менш вразливим до інфляції, але залежнішим від стрибків курсу гривні.

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