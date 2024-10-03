Підвищення цін на електроенергію: чи буде коштувати світло по 7 грн/кв - Yasno

Напередодні наробила шуму в мережі заява голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. Він заявив в ефірі "Новини.LIVE", що вартість електроенергії для населення наступного року становитиме 6,5-7 гривень, а за 2-3 роки очікується тариф 8-9 гривень.
Коли підвищення ціни на електроенергію?
"Наступного року електроенергія буде близько 6,5-7 гривень. Я гарантую, що наступного року вартість електроенергії для населення становитиме 6,5-7 гривень. Я думаю, два-три роки – і ми вже платитимемо за електроенергію приблизно 8-9 гривень", – сказав гість студії.
За його словами, до 2025 року тарифи зростуть на 50-75%.
Як підтвердження своїх слів, Попенко зазначив, що ці показники вже були офіційно озвучені ще навесні народним депутатом Сергієм Нагорняком, представниками ДПЕК та YASNO.
Чи зростуть тарифи на електроенергію?
Однак гендиректор Yasno Сергій Коваленко спростував цю заяву та зазначив, ніякого підвищення тарифів на світло не буде.
Що відомо про Yasno?
YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.
Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.
"От інколи хочеться прям трішки виписати за брехню. Бо окрім нервів та паніки серед людей, брехня доводить до перевантажень першу лінію підтримки.
По-перше, YASNO і представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення.
По-друге, це питання знаходиться виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було ніяких заяв та оголошень.
По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", – сказав гендиректор Yasno.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Підвищення цін в Україні - що відомо
Як відомо, в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки. Це зроблять, щоб захистити українського виробника, заявив Данило Гетманцев.
Окрім цього, в Україні зростуть ціни на низку продуктів. Зокрема, найближчим часом можуть зрости ціни на м'ясо.
До того ж ціни на цигарки суттєво зміняться. Акциз на цигарки розраховуватиметься у євро вже з 1 жовтня 2024 року. Це зробить його менш вразливим до інфляції, але залежнішим від стрибків курсу гривні.
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