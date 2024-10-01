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У холодну пору - до 16 годин без світла: якою ситуація з відключеннями буде взимку - прогноз

Яна Ставська
1 жовтня 2024, 16:49
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Водночас проблеми з водою чи теплом не повинні виникнути - тут усе більш контрольовано, вважає Харченко.
світло
Україна житиме з відключеннями світла ще 2-3 роки після війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Відключень світла взимку не минути - навіть якщо не буде нових обстрілів енергетики, висловився в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Обмеження на електроспоживання можуть ввести вже за +5. У такому разі українці сидітимуть без світла 2-4 години.

"Усе залежатиме від температур. Якщо вони будуть умовно в діапазоні від 0 до +5, це означатиме певні обмеження на 2-4 години. Це за поточної ситуації, тобто без додаткових атак, без додаткових подій на атомних енергоблоках", - висловився Харченко.

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А от якщо температури будуть від -10 до -15, особливо не протягом двох днів, а протягом двох тижнів, обмеження триватимуть і 14-16 годин на добу.

"Тому дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані і наскільки будуть успішними, і одночасно від того, які саме погодні умови будуть взимку", - зазначив експерт.

Харченко додав, що місцева влада низки великих міст приділяє багато уваги підготовці до сезону. Тому системних проблем з опаленням, водою і каналізацією не має бути, вважає він.

"Резервне живлення в основному опрацьовано. Опрацьовано і схеми того, яким чином забезпечувати роботу каналізації, опалення в разі обмежень, і впевнений, що саме в цьому напрямі ситуація досить керована", - пояснив експерт.

Згідно з прогнозом Харченка, найближчі 2-3 роки ми житимемо з фактом відключень. Адже завершення війни дивним чином не відновить генерувальні потужності.

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

Ситуація зі світлом - прогнози

Раніше в уряді стверджували, що Україна може пройти зимовий період майже без відключень електроенергії. Графіки відключень світла можуть бути застосовані лише в дні, коли температура повітря опуститься нижче -10 градусів за Цельсієм.

Підставами для таких прогнозів називають нібито високий рівень захисту енергооб'єктів, введення в дію додаткових потужностей і збільшення імпорту.

Хоча в доповіді ООН мовиться, що в зимовий період мільйони українців можуть залишитися без тепла, відключення світла триватимуть від 4 до 18 годин на день.

Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, вважає голова ЦПД при РНБО Андрій Ковальчук.

У холодну пору - до 16 годин без світла: якою ситуація з відключеннями буде взимку - прогноз
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

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війна в Україні обстріли ЗСУ вибух війна Росії та України ракетний удар відключення світла Олександр Харченко
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