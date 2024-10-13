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Україна не готова до морозної зими: що буде з енергетикою - експерт

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2024, 17:22
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Юрій Корольчук зазначив, що Укренерго досі не відновило свою повноцінну роботу.
энергетика, зима
энергетика, зима / Колаж: Главред, фото: pexels, УНІАН

Українська енергосистема може не витримати морозну зиму. Вона готова лише до теплої зими. Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, повідомляє Київ24.

За його даними енергосистема готова лише до зими, коли середня температура повітря не буде опускатися нижче 3-5 градусів морозу вночі.

Проблеми залишаються ще з 2022-2023 років. Укренерго досі не відновило свою повноцінну роботу. На теплових блоках був проведений лише оперативний ремонт, капітальних ремонтів не було.

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"Там, скажімо так, не було часу і не було фінансової можливості ... Багато підстанцій залишилося, скажімо так, в режимі оперативного ремонту. Там десь поміняли, поставили нові автотрансформатори, трансформатори, але не всюди, далеко не всюди", - сказав Корольчук.

Він акцентував на тому, що не слід надто оптимістично думати про те, що Україні має в три рази більше запасного обладнання, ніж завжди.

"Це точно не факт, що все це обладнання можна буде використати без відповідної підготовки. Те, що воно привезене, подароване нам в якості технічної і гуманітарної допомоги, — це не означає, що його можна одразу використати. От у чому проблема", - додав він.

Хто такий Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Відключення світла в Україні взимку - головні новини

Чимало експертів та представників галузі енергетики стверджують, що наступна зима для українців буде непростою. Як раніше пояснила експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна, основним фактором цього будуть російські обстріли, які не припиняться.

Напередодні вона також зазначила, що досить важко прогнозувати щось наперед, проте варто бути готовими до таких ситуацій, коли світло може бути лише по чотири години на добу.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

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