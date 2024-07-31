'Вирішувати має український народ': Зеленський раптово заговорив про референдум

Президент вважає, що рішення про можливу передачу Росії українських територій має ухвалювати український народ.

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Рішення про можливу передачу територій можуть ухвалити на референдумі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Рішення про те, відмовлятися від окупованих територій чи ні, має український народ на референдумі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde.

Водночас він вважає неправильним ухвалення можливого рішення про "передачу" РФ українських територій. Водночас президент розуміє, що він не має права ухвалювати такі рішення без українського народу, оскільки це суперечить Конституції.

"Референдум? Цього повинен хотіти український народ. Скажу відверто - це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з путіним і для нього буде перемогою, якщо він забере собі частину наших територій", - заявив президент. відео дня

Зеленський також заявив, що Україна "не повинна звільняти всі свої території силою і зброєю, тому що це коштує нам багато часу і людських життів".

"Ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом", - додав він.

Переговори з Росією - останні новини

Україна вкотре зауважила, що може розпочати переговорний процес із Росією лише за умов дотримання міжнародних прав і поваги до територіальної цілісності.

Тоді як Росія, незважаючи на похмуре майбутнє своїх виснажених військ на полі бою, продовжує наполягати на ультиматумі, зокрема вимагаючи від України гарантій не вступу до НАТО і скорочення чисельності армії. Ведення такого діалогу рівнозначне капітуляції України, зауважили в Інституті вивчення війни.

Найімовірніше, Росії вже не буде чим воювати наприкінці 2025 року. До цього часу Москва спробує прискорити переговорний процес, щоб взяти перепочинок.

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