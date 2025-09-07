В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

Зміна цін на популярний овоч відбулася досить неочікувано.

Як змінилися ціни на різні сорти картоплі в українських супермаркетах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

У супермаркетах підняли ціни на більшість сортів картоплі

Ціни на молоду картоплю перевищили 25 гривень за кілограм

В Україні почався піковий період, коли ціни на овочі знижуються. Але згідно з даними Мінфіну, картопля цьогоріч "зламала" тенденцію, адже деякі її сорти подорожчали.

Станом на 7 вересня кілограм молодої картоплі в українських супермаркетах можна купити в середньому по 27,20 гривень. Хоча ще минулого місяця покупці платили за цей сорт картоплі 22,52 гривні за кілограм.

Подорожчала на ринку і рожева картопля. Її ціна минулого місяця становила 24,90 гривні за кілограм, а вже сьогодні українці мають за неї віддати 27,60 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Яка картопля подешевшала

Єдиний сорт картоплі, який навпаки подешевшав - це так звана "стара" картопля. Ціни на неї опустилися з 17,97 гривень за кілограм до 16,50 гривень за таку ж кількість картоплі.

Коли знизяться ціни на овочі в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, що в цьому сезоні в Україні буде приріст овочів, що створить додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни.

Початок вересня став піковим періодом, коли по мірі збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні переглянули ціни на деякі продукти харчування. Найбільше подорожчало куряче філе, і в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.

Раніше повідомлялося, що впродовж місяця в Україні подешевшала молочна продукція. На зниження цін вплинуло зменшення внутрішнього попиту, збільшення імпорту сирів та призупинення експорту молочної продукції до країн ЄС.

Нещодавно стало відомо, що в Україні очікується зниження цін на свинину, але воно буде помірним. До третього-четвертого кварталу попит на свинину зазвичай падає - з'являються альтернативи: домашня птиця, риба, гриби, а також запаси перед опалювальним сезоном.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

