Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше

Експерт пояснив, що штовхає інфляцію вгору та як що найбільше впливає на ціни.

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Основні причини подорожчання продуктів в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Експерт пояснив:

Що найбільше впливає на ціни в Україні

Які головні причини подорожчання

Ріст інфляції в Україні буде тільки продовжуватися, вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він дав свій прогноз, як довго будуть дорожчати продукти в Україні.

"В дійсності по оцінках лютий до лютого треба сказати, що Держкомстат оприлюднив дані інфляції, у нас зараз 13,4%. Січень до січня було 12,9, тобто інфляція росте. Ще раз кажу, що інфляція - це індекс росту споживчих цін. Тобто це те, що ми з вами бачимо і в магазинах, і те, що ми маємо з вами з точки зору оплати послуг і так далі. І ця тенденція, на жаль, вона буде продовжуватися, незважаючи на дії, які спричиняє сьогодні Національний банк України. От ми побачили до 15,5% він підвищив облікову ставку. Це якраз один з методів стримання інфляції", - сказав він в етері Еспресо. відео дня

На думку Пендзина, НБУ сподівався, що підвищення облікової ставки спрацює. Також від рівня обмінного курсу залежить вартість імпорту, тому НБУ укріплює гривню.

"А оскільки Україна дуже залежна від імпорту, то це також має стримувати до певної міри інфляційні процеси. Хоча є об'єктивні речі, які точно тягнуть ціни вверх. Перша найбільш об'єктивна причина - це урожай минулого року. Він в дійсності був паскудний, і це привело до того, що у нас в листопаді минулого року вперше за дуже довгий період часу, наприклад, з'явилася на полицях імпортна картопля з Польщі і Литви. Ми завжди обходилися своєю, аж приблизно десь квітня обходилися. А тут раптом ми бачите, почали завозити", - розповів економіст.

Коментуючи питання подорожчання олії, експерт заявив, що насіння дуже дороге:

"Тобто є багато моментів, які є об'єктивними і, на жаль, вони будуть тягнути ціни вверх аж десь приблизно до травня, коли з'являться перші надходження з відкритого ґрунту овочів, фруктів з нашої території".

Окрім цього, як пояснює Пендзин, на ціни також мають серйозний вплив обстріли ворога української енергосистеми, адже вони приводять до зростання плати за енергоресурси, і відповідно це лягає в собівартість продукції.

"Тобто є об'єктивні речі, є способи якимось чином вгамувати загальний процес росту цін. Але я думаю, що максимум, що зробить Національний банк України - це сповільнить ріст інфляції. Вона все рівно буде трошечки рости, і це нічого б не було страшного, якби не заморожені соціальні стандарти. Ми з вами знаємо, що в нас ні мінімальна заробітна плата, ні прожитковий мінімум в цьому році рости не буде. А як наслідок, соціальні платежі будуть по суті без змін", - додав Пендзин.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, ціни на овочі та фрукти в Україні змінилися. Ціни на перець та кабачки зросли, а морква і картопля подешевшала.

Також протягом цього тижня в Україні зафіксовано зростання цін на томати. У мережі Auchan помідори продають по 104,90 грн/кг, у АТБ – по 99,89 грн/кг, а в Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.

Окрім цього, до 120 грн зросла ціна на тепличні огірки. За даними аналітиків, обсяги зборів овоча в українських тепличних господарствах помітно знизилися, тоді як торговельна активність, навпаки, зросла.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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