Ціни злетіли до історичного максимуму - який вид м'яса рекордно подорожчав

У серпні індекс цін на м’ясо ФАО досяг рекордних 128 пунктів.

Ціни на м'ясо в світі досягли рекордних показників / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Індекс цін на м’ясо ФАО у серпні зріс на 0,6% до липня і на 4,9% до серпня минулого року

Подорожчали яловичина та баранина, тоді як свинина залишилася стабільною

М’ясо птиці подешевшало

У серпні індекс цін на м’ясо ФАО досяг історичного максимуму - 128 пунктів. Це на 0,6% більше, ніж у липні, і на 4,9% вище, ніж у серпні 2024 року. Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

Аналітики ФАО пояснили, що ключовим чинником зростання стали подорожчання яловичини та баранини, яке переважило зниження котирувань на м'ясо птиці, тоді як ціни на свинину залишилися загалом стабільними.

Світові ціни на яловичину у серпні досягли нового історичного максимуму. Серед головних чинників - потужний попит із боку США, який стимулював підвищення котирувань в Австралії, та стабільний імпорт Китаю, що підтримав вартість бразильського експорту, навіть попри зниження обсягів постачань до США через додаткові тарифи.

Водночас вартість баранини зростає вже п’ятий місяць поспіль. Тенденцію спричинило зменшення експортної пропозиції з країн Океанії та орієнтація виробників на більш прибуткові ринки, такі як Велика Британія й США.

На ринку свинини ситуація залишалася врівноваженою. Баланс попиту і пропозиції забезпечив стабільність котирувань.

Яке м'ясо подешевшало

Натомість м'ясо птиці подешевшало. Це пов’язано з великими обсягами експорту з Бразилії. Хоча в середині червня країна офіційно оголосила свої птахофабрики вільними від високопатогенного грипу птиці, частина ключових торговельних партнерів не поспішила знімати імпортні обмеження, що й надалі тиснуло на попит.

Чого очікувати від цін на продукти у вересні

У вересні ціни на продукти в Україні значною мірою залежатимуть від урожайності, повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зауважив, що цього року погода була сприятливою.

"Погода була типовою для України - без аномальних посух і спеки. Літо було дощовим і помірним, ґрунт отримав достатньо вологи, тож урожай городини має бути добрим", - зазначив Пендзин.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, в Україні тепличні огірки подешевшали до 20-40 грн за кілограм - це на 16% менше, ніж на початку місяця. Аналітики пояснюють здешевлення збільшенням пропозиції завдяки теплій осінній погоді та врожаю другого обороту, тоді як попит залишається низьким.

Також на початку осені в Україні зафіксували зростання цін на окремі продукти. Помітно подорожчали тепличні помідори - через скорочення пропозиції при стабільному попиті їхня вартість сягнула 30-50 грн за кілограм, що на 23% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Як повідомляв Главред, не оминули зростання і ціни на картоплю деяких сортів. Станом на 7 вересня кілограм молодої картоплі в супермаркетах коштує 27,20 грн (раніше - 22,52 грн), а рожева картопля подорожчала з 24,90 грн до 27,60 грн/кг.

Про джерело: ФАО Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) — міжнародна організація під патронатом ООН, яка діє як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН. Вона спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності та голоду у світі шляхом сприяння розвиткові сільського господарства, поліпшення харчування та розв'язання проблеми продовольчої безпеки, пише Вікіпедія.

