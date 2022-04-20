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Дитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війни

20 квітня 2022, 06:42

Єлисей разом з мамою і братом намагався виїхати із села Перемога. Росіяни розстріляли авто. Шапку, в якій був хлопчик, наскрізь прошило кулями і осколками.

13-річного Єлисея вбили російські окупанти
13-річного Єлисея вбили російські окупанти / Фото facebook.com/tania.nackonechna

У березні російські окупанти вбили 13-річного хлопчика з Броварів Київської області на ім'я Єлисей. Трагедія сталася, коли дитина разом з мамою Інною та трирічним братом намагалися виїхати із села Перемога Баришівського району.

Спочатку сім'я йшла пішки, а потім змогла виїхати колоною з п'яти автівок. Росіяни чітко бачили, що в автомобілі тільки жінки і діти, передають Факти ICTV.

Загарбники випустили людей і навіть помахали їм услід, а потім підло розстріляли авто. Загинули семеро людей, зокрема і Єлисей.

Коли почався обстріл колони, мати Єлисея з молодшим сином була в одній машині, а 13-річний хлопчик їхав в іншій. Перше авто вибухнуло після попадання снаряда. Інна сподівалася, що старший син живий, просто не зміг вибігти з машини. Однак дитина загинула на місці.

Шапку, в якій був Єлисей, наскрізь прошило кулями і осколками. Біла футболка, яку він одягнув поверх куртки, щоби показати загарбникам, що він мирний житель, залита кров'ю.

"Мені вистачило одного погляду, щоби зрозуміти: смерть була миттєвою. Він лежав як кошеня, скрутившись калачиком на задньому сидінні", – розповіла мати вбитої окупантами дитини.

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Фото facebook.com/tania.nackonechna

Дитину ховали двічі

Забрати тіло Єлисея через активні бойові дії вдалося не одразу. Після цього його поховали в селі Перемога біля будинку літньої жінки, де сім'я разом з іншими людьми переховувалася від війни. Росіяни не давали віднести тіло вбитої дитини на кладовище. Батька хлопчика на похоронах не було, бо він тоді воював на фронті.

Через місяць чоловіка відпустили попрощатися з сином, і тоді Єлисея поховали вдруге на новому кладовищі в Броварах. Його тіло було в закритій труні, ттож батько не побачив свого сина.

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Єлисея поховали вдруге на новому кладовищі в Броварах / Фото facebook.com/tania.nackonechna

19 квітня виповнилося 40 днів з дня загибелі Єлисея. Його мати вважає, що російські окупанти не заслужили тієї легкої та швидкої смерті, яку забезпечують їм Збройні Сили України.

"Їх потрібно катувати гірше, ніж вони катували інших людей", - сказала Інна.

читайте також"Стріляли прицільно в серце і голову": у Бучі окупанти розстріляли чоловіка на очах у синаЯк повідомляв Главред, 70-річна українка Надія Трубчанінова щодня їздила автостопом зі свого села в зруйновану Бучу в надії знайти сина, якого вбили російські окупанти. Жінка знайшла тіло загиблого сина через тиждень. Похорони пройшли 16 квітня. Вбили 48-річного Вадима Трубчанінова в Бучі 30 березня. Заради того, щоби проводити сина в останню путь, Надія не стала евакуюватися з Київської області, яка тимчасово була під окупацією ворога.

Також у Бучі Київської області російські окупанти розстріляли, а потім переїхали танком мирного жителя Олександра Шевчука, який перевозив поранених до лікарні. Жорстоке вбивство українця сталося ще 7 березня. Майже місяць машина, в якій їхав чоловік, стояла на дорозі в центрі Бучі, а в ній лежало тіло Олександра.

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