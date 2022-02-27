У Києві в результаті обстрілу окупантів загинув хлопчик, поранені ще троє дітей

У Києві в результаті обстрілу російських військ загинув хлопчик. Ще троє дітей поранені.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і висловив ненависть до президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Путін-вбивця! Здохни, т * арь!"- він написав.

За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, російські диверсанти нанесли мітки коригування вогню на дитячу лікарню "Охмадит" ще 18 лютого, а вже 26 лютого там загинула дитина в результаті обстрілу.

Тим часом, уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денисова раніше повідомила, що в Україні за перші 30 годин після нападу країни агресора загинуло троє дітей.

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"Вбивство дітей - це найстрашніший злочин, виправдання якому не буде ні в цьому, ні в тому світі", – підкреслила Денисова.

Крім того, в Охтирці в Сумській області 26 лютого в лікарні померла 7-річна дівчинка. Дитина була поранена при обстрілі російськими окупантами дитячого садка "Сонечко" 25 лютого.

Нагадаємо, 25 лютого був атаковано військовий аеродром у Миргороді. Там було кілька точкових ударів з повітря.

Також 25 лютого, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.

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