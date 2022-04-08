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Батьків убили, старшу доньку забрали з собою: під Києвом окупанти розстріляли сім’ю

8 квітня 2022, 17:35

Росіяни після вбивства батьків викрали обох дітей, проте молодшу дівчинку висадили по дорозі, а старшу забрали з собою.

Під Києвом окупанти розстріляли сім’ю і викрали 15-річну доньку/ Reuters

Під Києвом окупанти під час евакуації розстріляли сім’ю Яцюків. Батько і матір – Денис і Ганна Яцюки – загинули на місці. Двох дітей загарбники забрали з собою. Проте молодшу 9-річну дівчинку вони висадили по дорозі, а старшу 15-річну, яка була поранена, забрали з собою.

Доля старшої дитини невідома уже понад місяць. Про це повідомляє "Обозреватель".

Сім’я Яцюків вирішила виїхати з Києва ще у перший день війни. З двома донькам вони вирішили перебратися на дачу в селі Северинівка на Київщині.

Як розповідає брат Дениса Володимир, який живе у Польщі, востаннє він розмовляв з родиною 1 березня. Тоді вони казали, що не збираються залишати Северинівку і їхати кудись далі. В самому селі росіян не було, проте було чути обстріли в районі Мотижина та інших сіл. Проте вже наступного дня зв’язок з сім’єю зник.

Пізніше стало відомо, що сім'я 3 березня вирішила залишити дачу і виїхати до Умані. Рідних про такі плани вони не попереджали. Володимир припускає, що таке рішення могло бути спонтанним.

"Може, це було якесь спонтанне рішення, ми не знаємо. Чому вони поїхали не разом із колоною, яка рухалася звідти? Я знаю, що батьки теж були там, і вони виїхали з колоною, з ними все гаразд", – розповідає Володимир.

Сім’я виїжджала з села двома автомобілями. У першому з них була мама Ганна з молодшою донькою Лєрою, а в іншому – батько Денис зі старшою Аріною. Росіяни обстріляли обидва авто, коли машини виїхали на трасу в районі села Мотижин.

Батько і матір загинули на місці. Дівчаток окупанти забрали з собою. Молодшу вони висадили у найближчому селі, а старшу, яка була поранена у стегно, забрали з собою. Про неї досі нічого не відомо.

читайте такожУдар РФ по Краматорську: у Мережі показали відео з ракетним запускомЛєру у селі Копилів розшукала волонтерка Олена Вінницька. Дівчинка розповіла їй, як загинули батьки і що сталося далі. За словами дитини, сім’я вирушила в Умань до бабусі з дідусем. В автомобілі з ними були хрещені, собака і два коти.

Потім по них почали стріляти. Мама дівчинки отримала поранення і померла на її очах. Дитина тоді підійшла до другої машини і побачила, що тато також не рухається, а Аріну поранили в ногу. Після цього, за словами дитини, до них під’їхали російські танки і забрали дітей з собою – одну дівчинку в один танк, іншу – в інший.

Рідні сподіваються, що старшу Аріну окупанти також десь висадили. Вони просять усіх, хто щось знає чи бачив дівчинку, повідомляти за контактними номерами телефонів: +48796675250 – Володимир та Оксана, дядько та тітка дівчаток, 067-754-98-34 – Валентин Іванович, дідусь дівчаток.

Раніше повідомлялося, що в лісі поблизу Гостомеля знайшли автомобіль з тілами цілої сім’ї, яку розстріляли російські окупанти. Загарбники розстріляли автомобіль, в якому двоє дорослих з дитиною намагалися врятуватися і виїхати з міста через ліс.

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