"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

Сергій Кущ
15 лютого 2026, 08:45
Трамп або не усвідомлює масштаби страждань українського народу, або йому байдужі наслідки того, що відбувається, вважає Клінтон.
Клінтон жорстко про позицію адміністрації Трампа щодо України
  • Гілларі Клінтон різко висловилася про політику Трампа
  • Вона вважає, що Трамп і Путін намагаються отримати вигоду для себе

Колишня держсекретар США і суперниця Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Хілларі Клінтон виступила з жорсткою критикою політики чинної адміністрації щодо війни в Україні. Заява пролунала під час панельної дискусії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами Клінтон, позиція адміністрації Трампа щодо України є "ганебною". Вона заявила, що спроби схилити Київ до угоди, яка фактично означала б капітуляцію перед Путіним, є неприпустимими, пише УНІАН.

"Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним – це ганьба. Зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду від страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня", – підкреслила політик.

Клінтон зазначила, що Україна сьогодні бореться не тільки за свою територіальну цілісність, а й за демократію і цінності Заходу, втрачаючи тисячі громадян. За її словами, війна стала наслідком "манії однієї людини" контролювати українців, очевидно маючи на увазі російського лідера Володимира Путіна.

Вона також висловила думку, що чинний президент США або не усвідомлює масштаби страждань українського народу, або йому байдужі наслідки того, що відбувається.

Мирний план США з 20 пунктів
Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про особу: Гіларі Клінтон

Гілларі Клінтон — американський політик, дипломат і громадський діяч, одна з найвідоміших постатей у сучасній політиці США.

Коротка довідка:

Народилася: 26 жовтня 1947 року, Чикаго, США.

Перша леді США (1993–2001) під час президентства Білла Клінтона.

Сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009).

Державний секретар США (2009–2013) в адміністрації Барака Обами.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії на виборах 2016 року, де поступилася Дональду Трампу.

Клінтон відома активною позицією в питаннях демократії, прав людини, міжнародної безпеки та зміцнення союзів США, включаючи підтримку НАТО і трансатлантичного співробітництва.

