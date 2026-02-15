Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

Сергій Кущ
15 лютого 2026, 10:58
760
Одна з великих виробничих ліній була знищена в результаті російських ракетних ударів.
РФ завдала удару по виробництву ракет 'Фламінго': Зеленський розповів подробиці
Зеленський розповів про удар РФ по виробництву ракет "Фламінго" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Fire Point

Ви дізнаєтеся:

  • Ракети Фламінго вже б'ють по Росії
  • Що зараз з виробництвом ракет

Росія завдала удару по виробництву українських крилатих ракет"Фламінго". Про це 14 лютого під час пресконференції в Мюнхені на полях конференції з безпеки повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна вже застосовувала ракети "Фламінго" по території, де розміщена російська система "Орешник".

відео дня

"Ми їх використовували кілька днів тому по території, де знаходиться система "Орешник". Ми подивимося на результат. Думаємо, що результат ми отримали", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що на даний момент кількість таких ракет обмежена, тому їх виробництво необхідно терміново нарощувати.

Зеленський також повідомив, що одна з великих виробничих ліній була знищена в результаті російських ракетних ударів.

"Для нас надзвичайно важливо збільшити їх кількість. У нас були технічні проблеми і, між нами кажучи, одна з наших великих виробничих ліній була знищена російськими ракетами. Але я вже можу говорити про це. Тому що її вже релокували і виробництво відновили", — зазначив президент.

Коли саме стався удар, Зеленський не уточнив.

Ракета Фламінго
Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Чи можуть ракети "Фламінго" залишити Москву без електроенергії - оцінка експерта

Сценарій масштабного блекауту у Москві не можна виключати. Таку думку у коментарі Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Україна має достатні можливості, щоб теоретично вивести з ладу енергосистему російської столиці навіть без застосування крилатих ракет Tomahawk.

Водночас він наголосив, що відсутність цих ракет ускладнює завдання через потужну систему протиповітряної оборони Москви. Експерт зазначив, що навколо міста створено два ешелони ППО, подолати які вкрай складно. Проте, за його оцінкою, таке завдання може бути реалізовано за одночасного використання кількох типів ракет, зокрема "Фламінго", "Паляниця" та "Ад".

Удари ракетою "Фламінго" — останні новини

Як писав Главред, протягом січня 2026 року Сили оборони України провели ряд результативних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, метою стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема, ракети FP-5 "Фламінго".

Пізніше авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він підкреслив, що удар був нанесений по полігону "Капустін Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари.

12 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали удару по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ, оборонному підприємству і складам боєприпасів противника.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:51Політика
В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

12:12Війна
РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Останні новини

12:51

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:40

Потужна магнітна буря почалася 15 лютого: скільки буде штормити

12:18

Метро Києва приховує "станції‑привиди", на яких ніколи не виходять пасажири (фото)

12:12

В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

11:56

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
11:25

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

11:05

Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

10:58

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:16

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Реклама
09:58

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого: Тельцям - сумніви, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенська конференція: ніхто не очікує швидкого завершення війниПогляд

08:45

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

07:52

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

07:50

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

06:10

Що дасть перемир'я для України та РФПогляд

Реклама
06:07

Сім загублених святилищ України: де молилися наші предки

05:42

Не просто омлет: рецепт шикарного сніданку з двох яєць за 5 хвилин

05:28

Найважливіший місяць весни: детальний гороскоп для Овнів на березень 2026 рокуВідео

04:43

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні шахіста за 51 секунду

03:49

Чому чоловіки не вибачаються: психолог вказала на тривожні "дзвіночки"

03:08

Кінець зими буде переломним для трьох знаків зодіаку: чиє життя різко зміниться

02:34

"Перевернута" зоряна система вразила вчених: аномалія порушила всі правила

14 лютого, субота
23:12

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

22:28

Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

22:24

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

22:05

MELOVİN натякнув на розставання зі своїм нареченим

21:33

Ангели Victoria's Secret: розкішна Кендіс Свейноп вразила фігурою

21:32

Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

21:20

Чудово підійде на вечерю: шикарний салат, який готується 5 хвилин

20:28

Він сам назвав дату свого поховання: росіяни вбили відважного українського воїнаЕксклюзив

20:26

Від 140 грн за кг: в Україні почали продавати перший врожай популярного овочу

20:18

Світло вимикатимуть не всім: українців попередили про графіки на 15 лютого

20:10

Розлучення і дівоче прізвище: Джессіка Альба нарешті розійшлася з чоловіком

19:48

Бех-Романчук стала мамою і показала фото малюка

Реклама
19:33

Розкішна Боржемська заговорила про кохання і показала свого чоловіка

19:17

Україна вдарила ракетою "Фламінго" по Росії: Зеленський прокоментував атаку

19:10

Економіка тилового виживання в УкраїніПогляд

18:44

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:43

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

18:25

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:20

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

18:15

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:01

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

17:55

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти