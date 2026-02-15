РФ завдала удару по виробництву ракет 'Фламінго': Зеленський розповів подробиці

Одна з великих виробничих ліній була знищена в результаті російських ракетних ударів.

Зеленський розповів про удар РФ по виробництву ракет "Фламінго" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Fire Point

Росія завдала удару по виробництву українських крилатих ракет"Фламінго". Про це 14 лютого під час пресконференції в Мюнхені на полях конференції з безпеки повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна вже застосовувала ракети "Фламінго" по території, де розміщена російська система "Орешник".

"Ми їх використовували кілька днів тому по території, де знаходиться система "Орешник". Ми подивимося на результат. Думаємо, що результат ми отримали", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що на даний момент кількість таких ракет обмежена, тому їх виробництво необхідно терміново нарощувати.

Зеленський також повідомив, що одна з великих виробничих ліній була знищена в результаті російських ракетних ударів.

"Для нас надзвичайно важливо збільшити їх кількість. У нас були технічні проблеми і, між нами кажучи, одна з наших великих виробничих ліній була знищена російськими ракетами. Але я вже можу говорити про це. Тому що її вже релокували і виробництво відновили", — зазначив президент.

Коли саме стався удар, Зеленський не уточнив.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Чи можуть ракети "Фламінго" залишити Москву без електроенергії - оцінка експерта

Сценарій масштабного блекауту у Москві не можна виключати. Таку думку у коментарі Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Україна має достатні можливості, щоб теоретично вивести з ладу енергосистему російської столиці навіть без застосування крилатих ракет Tomahawk.

Водночас він наголосив, що відсутність цих ракет ускладнює завдання через потужну систему протиповітряної оборони Москви. Експерт зазначив, що навколо міста створено два ешелони ППО, подолати які вкрай складно. Проте, за його оцінкою, таке завдання може бути реалізовано за одночасного використання кількох типів ракет, зокрема "Фламінго", "Паляниця" та "Ад".

Удари ракетою "Фламінго" — останні новини

Як писав Главред, протягом січня 2026 року Сили оборони України провели ряд результативних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, метою стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема, ракети FP-5 "Фламінго".

Пізніше авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він підкреслив, що удар був нанесений по полігону "Капустін Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари.

12 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали удару по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ, оборонному підприємству і складам боєприпасів противника.

